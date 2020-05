“20 o 27 settembre, non cambia molto”

Il Roland Garros potrebbe iniziare il 27 settembre e senza pubblico. Lo Slam francese, che si sarebbe dovuto disputare a fine maggio ma che inizialmente è stato rinviato al 20 settembre a causa del coronavirus, potrebbe così slittare di una settimana e soprattutto rischia di giocarsi a porte chiuse: “Non escludiamo alcuna opzione. Sarebbe una maniera per favorire la sua visibilità”, ha detto Bernard Giudicelli, presidente della federtennis transalpina, in un’intervista con il “Journal du dimanche”.

“Organizzare il Roland Garros a porte chiuse consentirebbe l’esecuzione di parte del modello economico, dei diritti televisivi e del partenariato. Questo non deve essere trascurato”, ha aggiunto Giudicelli confermando la possibilità che si slitti di un’ulteriore settimana: “Partire il 20 o 27 settembre non cambia molto”. Il tennis professionistico è sospeso a livello globale fino al 13 luglio. E Wimbledon è già stato cancellato. Da decidere poi il destino degli US Open in calendario a fine agosto, con la concreta possibilità di “traslocare” a Indian Wells.

Gaudenzi: “Voglio essere ottimista”

“Smettere ora non sarebbe saggio, nessuno sa cosa accadrà. Vogliamo rimanere ottimisti”. Lo ha detto Andrea Gaudenzi, numero uno dell’Atp, in una intervista pubblicata da Supertennis. Al momento lo stop del circuito resta fino al 12 luglio: la prima dead line per decidere il futuro di quel che resta della stagione è stata fissata per metà maggio, come conferma lo stesso Gaudenzi: “Al momento davanti a noi ci sono solo scenari ipotetici ed è per questo che non abbiamo ancora deciso. Tra le opzioni potrebbero esserci le porte chiuse, oltre a varie scelte da fare in merito alle restrizioni per i viaggiatori. Ci siamo dati il 15 maggio come data di scadenza per i tornei post Wimbledon a luglio e il primo giugno per decidere sugli appuntamenti di agosto. Abbiamo una finestra che va dalle sei alle otto settimane per decidere se giocare o no un torneo, non di più. Però, ripeto voglio essere ottimista”.