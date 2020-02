Delray Beach, Raonic-Opelka in semifinale

– Si ferma nei quarti di finale la corsa di Lorenzo Sonego al “Rio Open”, torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.759.905 dollari in scena sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro. Il 24enne tennista torinese, numero 52 del ranking mondiale, si è arreso con il punteggio di 7-6(5) 6-3 al croato Borna Coric, numero 32 del ranking mondiale e quinta testa di serie. Interrotto per pioggia il quarto di finale che vedeva Gianluca Mager opposto al numero 1 del seeding, l’austriaco Dominic Thiem: il ligure è in vantaggio per 7-6(4), 2-1 e 15 pari.

Saranno il canadese Milos Raonic e l’americano Reilly Opelka, rispettivamente teste di serie numero 2 e 4, a sfidarsi nella seconda semifinale del “Delray Beach Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 602.935 dollari che si sta disputando sul cemento statunitense di Delray Beach, in Florida. Nei quarti disputati nella notte italiana, Raonic ha sconfitto l’americano Steve Johnson per 7-6(3) 6-3, mentre Opelka si è imposto per 6-3 6-4 sul coreano Soonwoo Kwon. Nell’altra semifinale se la vedranno il francese Ugo Humbert (6) e il giapponese Yoshihito Nishioka.

Dubai, Giorgi a un passo dal main draw

Esordio positivo, ma assai sofferto, per Camila Giorgi nelle qualificazioni del “Qatar Total Open”, primo torneo WTA Premier 5 della stagione 2020, dotato di un montepremi di 2.939.695 dollari, che si disputa sui campi in cemento dell’ultra moderno Khalifa International Tennis Complex di Doha. La 28enne di Macerata, numero 102 del ranking mondiale e 13esima testa di serie del seeding cadetto, ha superato in rimonta, con il punteggio di 3-6 7-6(3) 6-0, in un’ora e 57 minuti di gioco, l’austriaca Barbara Haas, numero 135 Wta. L’azzurra nel secondo set ha annullato tre match point alla 23enne di Linz: uno sul 5-3 e due consecutivi sul 5-4. Nel turno decisivo per l’accesso al tabellone principale la Giorgi sfida oggi la statunitense Bernarda Pera, numero 64 della classifica mondiale: non ci sono precedenti tra le due giocatrici.