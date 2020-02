RIO DE JANEIRO (Brasile) – Due azzurri sono approdati nei quarti di finale del “Rio Open”, torneo Atp World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.759.905 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Lorenzo Sonego, numero 52 del ranking mondiale, tornato a vincere una partita nel circuito maggiore a distanza di cinque mesi superando all’esordio per 6-1 5-7 6-4 l’argentino Leonardo Mayer, numero 109 Atp, ha concesso il bis al secondo turno eliminando il serbo Dusan Lajovic, numero 23 della classifica mondiale e secondo favorito del seeding nonché campione in carica: 7-6(5) 7-6(5) il punteggio con cui, in due ore e 9 minuti, il 24enne torinese si è imposto sul 29enne di Belgrado (per il piemontese è il secondo successo più importante in carriera per classifica dell’avversario dopo quello ottenuto lo scorso anno su Karen Khachanov) prendendosi così la rivincita per il ko nei quarti del “1000” di Monte-Carlo della passata stagione. Sonego nella serata di venerdì si gioca un posto in semifinale con il croato Borna Coric, numero 32 del ranking mondiale e quinta testa di serie, che ha piegato ha battuto il brasiliano Thiago Seyboth Wild per 6-3 1-6 7-6(5).

Primi quarti Atp per Mager: sfida Thiem

Primi quarti a livello Atp per Gianluca Mager, numero 128 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni: il 25enne di Sanremo, dopo aver colto il successo più importante della sua carriera eliminando per 7-6(4) 7-5 il norvegese Casper Ruud, numero 34 Atp ed ottava testa di serie, fresco vincitore a Baires del suo primo titolo nel circuito maggiore, ha superato la fatidica prova del nove regolando 6-3 7-6(5), in un’ora e 42 minuti di partita, il portoghese Joao Domingues, numero 169 Atp, pure lui proveniente dalle qualificazioni. Il “premio” per il tennista ligure – era appena alla terza presenza al secondo turno di un main draw del circuito maggiore dopo Stoccolma lo scorso ottobre e Cordoba un paio di settimane fa – è la sfida con l’austriaco Dominic Thiem, numero 4 del mondo e primo favorito del torneo, da lui vinto nell’edizione 2017, che al secondo turno ha piegato per 6-7(5) 6-3 6-4 lo spagnolo Jaume Munar, numero 99 Atp.

Delray Beach: Raonic-Johnson per un posto in “semi”

Milos Raonic e Steve Johnson si sfideranno ai quarti di finale del “Delray Beach Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 602.935 dollari che si sta disputando sul cemento statunitense di Delray Beach, in Florida. Il canadese, testa di serie numero 2, ha battuto 7-5 6-3 il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, mentre lo statunitense ha vinto il derby con il connazionale Jack Sock imponendosi con il punteggio di 6-4 5-7 6-1.







