Nadal al comando, Sinner perde una posizione

ROMA – Due italiani tra i primi 12 al mondo, uno dei quali nella Top Ten. Matteo Berrettini, che ieri ha debuttato con una sconfitta contro Djokovic nelle Atp Finals, si conferma all’ottavo posto come il migliore degli azzurri. Nella storia del tennis italiano solo Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) hanno fatto meglio. Mantiene la 12esima posizione mondiale Fabio Fognini.

In testa alla classifica si conferma Rafa Nadal, secondo numero 1 più vecchio di sempre a 33 anni (meglio ha fatto solo Federer, a 36 nel 2018), che a Londra è chiamato a difendere il primato da Novak Djokovic. A seguire proprio Federer, quindi Medvedev, Thiem, Tsitsipas e Zverev. Alle spalle di Berrettini ci sono invece Bautista Agut e Monfils. Tra gli azzurri risale un gradino Lorenzo Sonego (52^), stabile Marco Cecchinato (72^), in lieve ascesa Andreas Seppi (73^), avanza di tre posizioni Stefano Travaglia (83^), piccolo passo indietro per Jannik Sinner, ora al numero 96 nonostante il trionfo alle Next Gen Atp Finals, e Salvatore Caruso, 98^.

Top ten Wta invariata, Barty regina

Calato il sipario sulla stagione nel circuito maggiore, la classifica Wta non registra cambiamenti nelle posizioni di vertice. Ashleigh Barty non è riuscita a trascinare l’Australia alla conquista di un Fed Cup che resta stregata, ma rimane saldamente al comando del ranking con quasi duemila punti di vantaggio su Karolina Pliskova, mentre Naomi Osaka resta davanti, seppur per appena 34 punti, a Simona Halep. A seguire Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Petra Kvitova, Belinda Bencic, Kiki Bertens con Serena Williams a chiudere la Top Ten.

Giorgi si conferma n.1 tra le azzurre

Camila Giorgi recupera una posizione ed è adesso al numero 97, ma si conferma la prima delle azzurre. Alle sue spalle, grazie alla semifinale nel 100mila dollari di Shenzhen, ne guadagna dodici Jasmine Paolini, che sale al numero 105 e firma il best ranking. Best ranking anche per la 18enne marchigiana Elisabetta Cocciaretto che, grazie al secondo successo di fila in Sudamerica (prima Asuncion e poi Colina), sale fino alla 168esima piazza: in due settimane ha scalato oltre cento posizioni. Fra le prime 200 al mondo anche Martina Trevisan (158^), Giulia Gatto-Monticone (178^) e Sara Errani (195^).

La nuova classifica Atp – 1. Rafael Nadal (Esp) 9585 ( – ) 2. Novak Djokovic (Srb) 8945 ( – ) 3. Roger Federer (Sui) 6190 ( – ) 4. Daniil Medvedev (Rus) 5705 ( – ) 5. Dominic Thiem (Aut) 5025 ( – ) 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4000 ( – ) 7. Alexander Zverev (Ger) 2945 ( – ) 8. Matteo Berrettini (Ita) 2670 ( – ) 9. Roberto Bautista Agut (Esp) 2540 ( – ) 10. Gael Monfils (Fra) 2530 ( – ) Così gli altri italiani: 12. Fabio Fognini 2290 ( – ) 52. Lorenzo Sonego 990 (+1) 72. Marco Cecchinato 780 ( – ) 73. Andreas Seppi 760 (+1) 83. Stefano Travaglia 637 (+3) 96. Jannik Sinner 596 (-1) 98. Salvatore Caruso 586 (-1) 117. Thomas Fabbiano 482 (-1) 118. Paolo Lorenzi 475 ( – ).

La nuova classifica Wta – 1. Ashleigh Barty (Aus) 7851 ( – ) 2. Karolina Pliskova (Cze) 5940 ( – ) 3. Naomi Osaka (Jpn) 5496 ( – ) 4. Simona Halep (Rou) 5462 ( – ) 5. Bianca Andreescu (Can) 5192 ( – ) 6. Elina Svitolina (Ukr) 5075 ( – ) 7. Petra Kvitova (Cze) 4776 ( – ) 8. Belinda Bencic (Sui) 4685 ( – ) 9. Kiki Bertens (Ned) 4245 ( – ) 10. Serena Williams (Usa) 3935 ( – ) Così le italiane: 97. Camila Giorgi 680 (+1) 105. Jasmine Paolini 612 (+12) 158. Martina Trevisan 377 (-5) 168. Elisabetta Cocciaretto 361 (+47) 178. Giulia Gatto-Monticone 350 (-3) 195. Sara Errani 304 (+5) 203. Martina Di Giuseppe 297 (-4) 314. Stefania Rubini 173 (+1) 321. Martina Caregaro 168 (-10) 339. Jessica Pieri 149 (+4).