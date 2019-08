CINCINNATI – Lo si ama o lo si odia. Nick Kyrgios ne ha combinata un’altra delle sue. L’australiano è stato il protagonista assoluto della giornata al Masters 1000 di Cincinnati. Racchette spezzate, bottiglie gettate a terra, lancio di scarpe e insulti all’arbitro. Una serie di reazioni che hanno fatto da contorno al match di secondo turno perso in tre set contro il russo Karen Khachanov, numero 8 del tabellone, che si è imposto per 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) 6-2.

L’ultimo set è stato caratterizzato dai continui dialoghi di Kyrgios con l’arbitro di sedia, l’irlandese Fergus Murphy. Al termine della partita, Kyrgios, numero 27 del mondo si è rifiutato di stringere la mano all’arbitro e ha finito per lanciare le sue scarpe al pubblico prima di ‘regalare’ le sue racchette rotte a giovani spettatori. Inoltre nel corso del secondo set, vinto dal suo avversario, l’australiano, in evidente segno di protesta, si è alzato dalla sua sedia annunciando che avrebbe fatto una pausa per andare in bagno e ha raggiunto gli spogliatoi con due racchette sotto il braccio. Le immagini televisive lo hanno immortalato mentre le rompeva violentemente. Tornato in campo ha proseguito con attacchi e insulti all’arbitro della sedia.

Kyrgios, vincitore due settimane fa al torneo di Washington, non è mai lontano dalle polemiche: la scorsa settimana a Toronto ha avuto uno scontro con un arbitro perché gli asciugamani non erano abbastanza bianchi. Tre mesi fa, agli Internazionali di Roma, dopo qualche parola di troppo che gli ha causato un punto di penalità, dopo aver gettato una sedia in campo, ha rinunciato a giocare e lasciato il campo senza stringere la mano al suo avversario e all’arbitro.

Secondo turno: Lucas Pouille (FRA) b. Denis Shapovalov (CAN) 6-4, 6-4; Karen Khachanov (RUS/N.8) b. Nick Kyrgios (AUS) 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-2; Andrey Rublev (RUS) b. Stan Wawrinka (SUI) 6-4, 6-4; Daniil Medvedev (RUS/N.9) b. Benoît Paire (FRA) 7-6 (7/2), 6-1; Jan-Lennard Struff (GER) b. Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (8/6); Miomir Kecmanovic (SRB) b. Alexander Zverev (GER/N.7) 6-7 (4/7), 6-2, 6-4; Roberto Bautista (ESP/N.11) b. Frances Tiafoe (USA) 6-3, 3-6, 6-1; Diego Schwartzman (ARG) b. Radu Albot (MDA) 6-4, 6-2; Richard Gasquet (FRA) b. Federico Delbonis (ARG) 7-5, 7-6 (7/1); Yoshihito Nishioka (JPN) b. Kei Nishikori (JPN/N.6) 7-6 (7/2), 6-4; Alex De Minaur (AUS) b. Reilly Opelka (USA) 7-6 (7/3), 6-4; David Goffin (BEL/N.16) b. Guido Pella (ARG) 6-1, 7-5; Adrian Mannarino (FRA) b. Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-1, 6-3





