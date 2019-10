Fognini soffre ma passa il turno

Matteo Berrettini dice addio al primo turno al torneo Atp di Pechino (cemento, montepremi di 3.515.225 dollari). Il tennista romano, numero 13 del ranking, è stato eliminato dall’ex n.1 del mondo, il britannico Andy Murray, col punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (9-7) dopo 2 ore e 3 minuti di gioco. Per Murray, scivolato oltre la 500esima posizione dopo lo stop di un anno per i noti problemi all’anca, si tratta del secondo successo in un torneo Atp dopo appunto la lunga pausa. La settimana scorsa a Zhuhai, dopo aver sconfitto Sandgren all’esordio, si era fermato al secondo turno contro l’australiano De Minaur, poi vincitore del torneo.

Esordio vincente ma non senza apprensione per Fabio Fognini. L’azzurro ha superato il primo tiurno battendo in tre set il kazako Michail Kukuskin col punteggio 6-4, 4-6, 7-6 dopo due ore e mezza di gioco. Nelle altre sfide lo statunitense John Isner ha avuto la meglio 6-4, 6-7 (5-7), 6-3 sul francese Gael Monfils, bene anche il canadese Felix Augier-Aliassime che ha superato 6-3, 6-4 lo spagnolo Albert Ramos.

Rientro vincente di Djokovic a Tokyo

Una prova convincente al rientro dopo l’infortunio alla spalla rimediato agli Us Open. È un n.1 del mondo solido e deciso il Novak Djokovic che risolve in due set la pratica del primo turno nel “Rakuten Japan Open Tennis Championships”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.895.290 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo. Il suo avversario, il 20 australiano Alexei Popyrin, era uno dei Next Gen più interessanti in assoluto: serve come un treno e non ha particolari sudditanze psicologiche. ‘Nole’ però sembra essersi preso la “vacanza” che gli serviva per tornare a essere l’inflessibile Terminator e ha chiuso in due set (6-4, 6-2) in un’ora e 29 minuti senza tentennamenti, confermando di essere sulla buona strada per una fine di stagione all’altezza della sua fama. Djokovic incontrerà al secondo turno il giapponese Go Soeda. Altri match: derby americano a Opelka contro Fritz (63, 64), Paire sconfitto con un doppio 62 da Uchiyama, Simon facile su Andujar (64, 60), sorpresa Daniel su Coric (64, 46, 76), bene Albot contro Krajinovic (63, 75).