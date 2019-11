Tennis, Parigi-Bercy: la quinta volta di Djokovic, Shapovalov battuto in finale

PARIGI – La quinta volta di Novak Djokovic al torneo di Parigi-Bercy. Nella finale del Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell’anno, giocato sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che chiude di fatto la ‘regular season’ del circuito Atp, il serbo ha rispettato i pronostici contro il giovane canadese Denis Shapovalov, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

Per Djokovic è il 34mo titolo Masters 1000 su 50 finali giocate. Un 2019 dunque straordinario per il 32enne campione serbo, con il trionfo a Wimbledon, e la possibilità di chiudere l’anno da numero 1 per la sesta volta come Pete Sampras. Da lunedì Djokovic perderà la leadership del ranking a scapito di Rafa Nadal, ieri costretto al ritiro in semifinale e in dubbio per le Finals di Londra. E’ proprio nella capitale inglese che Djokovic proverà a riprendersi il primato in classifica, partendo con i favori del pronostico per la vittoria finale.

Ashleigh Barty

Finals donne, trionfa Ashleigh Barty

Ashleigh Barty chiude alla grande la sua stagione straordinaria. Nell’ultimo atto delle Wta Finals 2019, in scena sui campi in veloce indoor del Bay Sports Center di Shenzhen (montepremi da 14 milioni di dollari), la 23enne australiana supera la campionessa uscente Elina Svitolina per 6-4 6-3. Alla dodicesima finale della carriera, la Barty porta così a casa il settimo titolo, il quarto stagionale. Il 2019 ha visto la giovane australiana partire da numero 15 al mondo, raggiungere per la prima volta i quarti in uno Slam (Australian Open), aggiudicarsi il suo primo Premier Mandatory (Miami) e il suo primo Major (Roland Garros), fino a conquistare il trono mondiale dopo il successo di Birmingham. Fra una settimana Barthy guiderà la sua nazionale nella finale di Fed Cup contro la Francia.







Fonte