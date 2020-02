– Si ferma in finale il cammino di Andreas Seppi all’Atp di New York. L’altoatesino si arrende a Kyle Edmund, che si impone con il punteggio di 7-5 6-1 e si aggiudica il secondo titolo della sua carriera dopo l’Atp 250 di Anversa nel 2018. Nel primo set è il dodicesimo game a far pendere la sfida verso Edmund: Seppi perde il servizio sul più bello, pasticciando con il dritto dopo un bell’attacco del nativo di Johannesburg. Edmund si accontenta del primo dei due set point per chiudere la pratica sul 7-5. Seppi accusa il colpo e cede nuovamente il servizio in avvio di secondo set, permettendo a Edmund di andare in fretta sul 3-0. Il quarto game è praticamente infinito, Seppi rischia di crollare ma riesce a rimanere aggrappato al match, salvo poi perdere ancora il servizio nel sesto game e lasciare a Edmund un comodo 6-1. Nonostante la sconfitta, l’italiano torna nei primi 80 del ranking Atp.