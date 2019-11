Wta Finals, finale Svitolina-Barty

– Saranno Denis Shapovalov e Novak Djokovic a sfidarsi in finale nel Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell’anno che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che chiude di fatto la ‘regular season’ del circuito Atp. Il canadese ha avanzato il turno senza giocare a causa del ritiro di Rafa Nadal, che ha dato forfait per un infortunio agli addominali. “Sull’ultimo servizio dell’allenamento di stamattina ho sentito un dolore”, ha raccontato lo spagnolo, che ha deciso di non scendere in campo. Shapovalov, che insieme a Dimitrov ha garantito la presenza di almeno un giocatore non testa di serie a Bercy per il quarto anno di fila, giocherà la sua prima finale in carriera in un Masters 1000. Grazie a questo risultato, la prossima settimana sarà numero 17 del mondo e numero 1 del CanadaNell’altra semifinale, il numero 1 del ranking Novak Djokovic ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 27 Atp, in due set per 7-6 (5), 6-4.

Elina Svitolina e Ashleigh Barty sono le finaliste delle Wta Finals a Shenzhen, dove si sta disputando l’edizione più ricca di sempre con un montepremi stellare di 14 milioni di dollari. Nella prima semifinale l’ucraina, numero 8 Wta e campionessa in carica, che ha chiuso al primo posto il Gruppo Viola, da imbattuta, ha superato la svizzera Belinda Bencic, numero 7 del ranking mondiale, giunta seconda nel round robin del Girone Rosso con due successi e una sconfitta: la 22enne nata a Flawil è stata costretta al ritiro per un infortunio al piede destro sul punteggio di 5-7, 6-3, 4-1, dopo un’ora e 56 minuti di gioco.

L’australiana, già certa di chiudere l’anno sul trono mondiale e prima classificata nel Gruppo Rosso, si è imposta in rimonta, per 4-6, 6-2, 6-3, in un’ora e 53 minuti, sulla ceca Karolina Pliskova, numero 2 Wta, che facendo suo il testa a testa nel Girone Viola con la rumena Simona Halep, numero 5 del ranking mondiale, si era garantita il secondo posto nel Girone Viola e il passaggio in semifinale. Per la 23enne di Ipswich si tratta della 12esima finale in carriera, la sesta nel 2019, dove ha già conquistato i titoli a Miami, Roland Garros e Birmingham, portando a sei i successi complessivi. Per Svitolina sarà la 16esima finale a livello Wta, con 13 trofei fin qui messi in bacheca, l’ultimo in ordine di tempo proprio dodici mesi al Masters femminile, ospitato in quel caso a Singapore per l’ultima volta. L’ucraina si è aggiudicata tutte le cinque sfide precedenti contro la Barty.