Sinner domina un set poi Medvedev cambia passo

– Ha sognato per un set, Jannik Sinner, dominando il numero 5 del mondo, poi però subisce il veemente ritorno di Daniil Medvedev ed esce di scena. Si ferma dunque al secondo turno il cammino del 18enne di Sesto Pusteria all'”Open 13 Provence”, torneo Atp 250 da 691.880 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia, in Francia: 1-6 6-1 6-2 il punteggio finale, in un’ora e 19 minuti di gioco, in favore del 24enne di Mosca, numero 5 della classifica mondiale e primo favorito del seeding, che entrava in scena dopo esser stato esentato dal primo turno. Il russo nei quarti troverà dall’altra parte della rete il francese Gilles Simon, numero 58 Atp, che ha regolato per 7-6 (6) 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene, numero 47 del ranking. Avanza anche il canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 4, superando per 6-4 4-6 6-2 il croato Marin Cilic.

Una settimana dopo aver sconfitto per la prima volta un top ten (David Goffin) nel “500” di Rotterdam, dove poi nei quarti ha mancato due match-point contro Carreno Busta, Sinner è stato comunque capace per un set di mettere alle corde un top 5, bravo poi a reagire da par suo, per nulla disposto a recitare la parte del comprimario. Il giovane altoatesino, che continua a bruciare le tappe della sua crescita esponenziale, è sceso in campo senza alcun timore reverenziale contro un rivale che nella seconda parte del 2019 ha inanellato sei finali consecutive sul cemento, compresa quella degli Us Open persa contro Nadal. Medvedev ha avuto il merito, dopo un primo parziale disastroso perso 6-1 in appena 24 minuti, di salire di livello, facendo pesare la sua maggior esperienza e sfruttando le sue notevoli qualità difensive per contenere le accelerazioni del vincitore delle ultime Next Gen ATP Finals a Milano, così da costringerlo spesso a dover giocare sempre un colpo in più, finendo per correre rischi e sbagliare. Dall’1-1 nel secondo set il giocatore di Mosca ha piazzato un parziale di nove game consecutivi (6-1 4-0) che ha indirizzato il match dalla sua parte, mentre Sinner a tratti si è lasciato prendere dalla frustrazione. Al di là del rammarico per l’eliminazione, una sconfitta di cui far tesoro in prospettiva futura nel percorso di maturazione del talento azzurro, grazie a un coach esperto come Riccardo Piatti e il suo staff.