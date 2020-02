Tennis, Mager si affaccia tra i grandi: vola al numero 77 con la finale a Rio

ROMA – Dieci giorni che ti cambiano la vita. E non si tratta di uno scherzo di Carnevale, anche se il teatro di questo “colpo” è Rio de Janeiro. Nella città brasiliana infatti Gianluca Mager, da numero 128 del ranking mondiale, ha piazzato il più bel risultato della sua carriera, raggiungendo la finale – partendo dalle qualificazioni – nel torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.759.905 dollari. Sui campi in terra rossa di Rio il 25enne di Sanremo ha messo in fila una serie di avversari più quotati, tra i quali al primo turno il norvegese Casper Ruud, numero 34 Atp e ottava testa di serie, fresco vincitore a Baires del suo primo titolo nel circuito maggiore, e soprattutto nei quarti l’austriaco Dominic Thiem, numero 4 del mondo e primo favorito del torneo, da lui vinto nell’edizione 2017. Nel match che assegnava il titolo il tennista ligure – in precedenza mai giunto neppure nei quarti nel circuito maggiore – ha ceduto al cileno Cristian Garin, numero 25 della classifica mondiale e terza testa di serie: 7-6(3) 7-5 il punteggio, in un’ora e 35 minuti.

Dalle leggerezze giovanili alla Top 100

“Ho vissuto la settimana più bella della mia vita e quindi devo ringraziare tutti quanti e il pubblico per il sostegno, questo torneo rimarrà per sempre nel mio cuore”, le prime parole di Mager, che può si consolarsi con un balzo di una cinquantina di posti in classifica, entrando fra i primi ottanta del mondo, al numero 77, ovviamente nuovo best ranking. Una posizione da cui guardare al futuro con occhi diversi, quinto italiano nel ranking, ma soprattutto con la certezza di poter disputare in tabellone i prossimi Slam, quelli che fanno davvero la differenza per un professionista della racchetta. Da qui anche la commozione e le lacrime di questo ragazzo in questo momento speciale, condiviso con la fidanzata Valentine Confalonieri (ex promessa del tennis) e con Flavio Cipolla, che da qualche tempo segue come coach il ligure (oltre al conterraneo Matteo Civarolo), nel 2019 capace di aggiudicarsi tre titoli Challenger. Nella mente di Mager probabilmente sono passati tanti flashback, a cominciare dai momenti bui come la squalifica di 4 mesi rimediata a 16 anni per aver fumato marijuana ad una festa, lui che a quei tempi ancora non giocava tornei professionistici. Solo in seguito Gianluca ha deciso di fare della propria passione un lavoro provando a sfruttare il talento che tanti gli riconoscevano, e un grazie lo deve sicuramente a Diego Nargiso, che colpito dal suo potenziale ha investito energie e tempo con l’obiettivo di farlo maturare e diventare un giocatore nel senso più pieno del termine. C’è voluto un po’ di tempo, ma ora si può dire che la favola di Mager abbia un lieto fine. E non è detto che non ci siano altre pagine ancora da scrivere…

Garin e Mager posano con il brasiliano Gustavo Kuerten, ex numero uno del mondo

Top 10 immutata: in vetta Djokovic, 8° Berrettini

Top Ten invariata e un nuovo azzurro, appunto, fra i primi cento al mondo. La classifica Atp vede sempre Novak Djokovic saldamente al comando: settimana numero 279 in vetta al ranking per il serbo, ormai vicino a Pete Sampras (286, leader è Roger Federer con 310 settimane da re). Primo inseguitore resta Rafa Nadal, distante 325 punti, mentre rimane terzo Roger Federer: lo svizzero, operato al ginocchio, salterà i prossimi appuntamenti su cemento e terra, il che lo farà scivolare presto indietro in classifica. Quarta piazza per Dominci Thiem, seguito da Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas – ha bissato il titolo di Marsiglia – e Alexander Zverev, mentre Matteo Berrettini si conferma all’ottavo posto, seppur a pari punti con Gael Monfils. Chiude la Top Ten David Goffin, ora davanti per soli 155 punti su Fabio Fognini, stabile all’undicesimo posto.

Top 10 Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 9720 ( – ), 2. Rafael Nadal (Esp) 9395 ( – ), 3. Roger Federer (Sui) 7130 ( – ), 4. Dominic Thiem (Aut) 7045 ( – ), 5. Daniil Medvedev (Rus) 5890 ( – ), 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4745 ( – ), 7. Alexander Zverev (Ger) 3885, ( – ) 8. Matteo Berrettini (Ita) 2860 ( – ), 9. Gael Monfils (Fra) 2860 ( – ), 10. David Goffin (Bel) 2555 ( – ).

Fognini 11°, Mager subito dietro a Sinner

Per quel che riguarda gli altri azzurri, il torneo di Rio de Janeiro permette a Lorenzo Sonego (fuori nei quarti) di scalare sei posizioni ed eguagliare il suo best ranking (46°), in leggero calo Jannik Sinner, eliminato al secondo turno a Marsiglia da Medvedev (75°, -7), poi il balzo di Gianluca Mager, finalista in Brasile: il ligure risale di 51 posti e con la 77esima piazza entra per la prima volta nei Top100. Fra i primi cento al mondo anche Stefano Travaglia (84°, +1), Andreas Seppi (86°, -6) e Salvatore Caruso (100°, -3).

Gli altri italiani: 11. Fabio Fognini 2400 ( – ), 46. Lorenzo Sonego 1038 (+6), 75. Jannik Sinner 733 (-7), 77. Gianluca Mager 718 (+51), 84. Stefano Travaglia 684 (+1), 86. Andreas Seppi 671 (-6), 100. Salvatore Caruso 600 (-3), 112. Marco Cecchinato 508 (-1), 121. Paolo Lorenzi 446 (-3).

Barty salda sul trono davanti ad Halep, Kenin in quinta posizione

Sul fronte femminile la vittoria del torneo di Dubai consente a Simona Halep di portare sotto i 2300 punti il distacco in classifica da Ashleigh Barty, sempre al vertice del ranking Wta. Mantiene il terzo posto Karolina Pliskova mentre Belinda Bencic, uscita al primo turno negli Emirati Arabi dove era chiamata a difendere il titolo del 2019, scivola al nono posto e consente così a Bianca Andreescu, Sofia Kenin e Kiki Bertens di migliorare la propria classifica. Ne approfitta anche Serena Williams, che passa da nona a ottava, alle spalle di Elina Svitolina: periodo no per l’ucraina, fuori anche lei all’esordio a Dubai e indietro di un posto (da sesta a settima) rispetto a una settimana fa. A chiudere la Top Ten c’e’ sempre Naomi Osaka.

Top 10 Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 8367 ( – ), 2. Simona Halep (Rou) 6076 ( – ), 3. Karolina Pliskova (Cze) 5200 ( – ), 4. Bianca Andreescu (Can) 4665 (+1), 5. Sofia Kenin (Usa) 4490 (+2), 6. Kiki Bertens (Ned) 4335 (+2), 7. Elina Svitolina (Ukr) 4301 (-1), 8. Serena Williams (Usa) 3915 (+1), 9. Belinda Bencic (Sui) 3875 (-5), 10. Naomi Osaka (Jpn) 3625 ( – ).

Paolini prima delle azzurre, poi la Giorgi

Per quanto riguarda le giocatrici azzurre sia Jasmine Paolini e Camila Giorgi guadagnano due posti: 94esima la toscana, torna fra le prime 100 la marchigiana. In lieve ascesa anche Martina Trevisan (146esima, +4) e Giulia Gatto-Monticone (148esima, +5), stabile la giovane Elisabetta Cocciaretto (numero 158).

Le italiane: 94. Jasmine Paolini 689 (+2), 100. Camila Giorgi 654 (+2), 146. Martina Trevisan 413 (+4), 148. Giulia Gatto-Monticone 409 (+5), 158. Elisabetta Cocciaretto 391 ( – ), 185. Sara Errani 321 (-1), 188. Martina Di Giuseppe 315 (-1), 294. Martina Caregaro 190 (-1), 302. Stefania Rubini 180 (+7), 310. Jessica Pieri 174 (+1).





