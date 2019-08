Avvio negativo, poi Fognini rimonta Granollers

– Parte con il piede giusto la difesa del titolo per Fabio Fognini, che ha assorbito bene il passaggio dalla terra al cemento. All’alba italiana il ligure, campione in carica e prima testa di serie, ha esordito positivamente, direttamente al secondo turno, nell'”Abierto Mexicano de Tenis Mifel”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 762.455 dollari in corso sui campi in cemento di Cabo del Mar, in Messico. Il 32enne di Arma di Taggia, numero 9 Atp (best ranking eguagliato grazie ai quarti ad Amburgo della scorsa settimana), ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-4 dopo due ore e otto minuti di lotta, lo spagnolo Marcel Granollers, numero 103 Atp. Un avversario ostico, come prova il bilancio dei precedenti (5 a 4 per il ligure).

La partenza di Fognini è stata disastrosa: va sotto 4-0 prima di riuscire a rientrare in partita. Il ligure recupera uno dei due break di svantaggio ma il primo set finisce nelle mani del 33enne di Barcellona (6-4). Nella seconda frazione il tennista azzurro prende un primo break di vantaggio (3-1) ma lo restituisce immediatamente, poi ne prende un secondo (4-2) e stavolta riesce a difenderlo fino a pareggiare il conto dei set (6-3). Nel set decisivo Fognini strappa in avvio la battuta a Granollers e allunga sul 3-1 dopo aver annullato due chance per il contro-break. Nel sesto game (14 punti giocati) però il ligure cede il servizio (3-3), complice anche una valutazione sbagliata su una palla, ma non si scompone e toglie nuovamente la battuta allo spagnolo salendo 5-3 e poi trasformando il match point con una “prima” vincente.

Nei quarti per l’azzurro c’è l’ostacolo Fritz

Nei quarti Fognini dovrà vedersela con lo statunitense Taylor Fritz, numero 28 del ranking mondiale e quinta testa di serie: l’azzurro si è imposto in tre set nell’unico precedente, disputato nelle semifinali di Chengdu lo scorso anno.

Altri risultati 2° turno: Fritz (Usa, 5) b. Gunneswaran (Ind) 4-6 6-3 6-2, Kokkinakis (Aus, wc) b. Pouille (Fra, 4) 2-6 6-4 6-3, Albot (Mda, 7) b. Daniel (Jpn) 6-1 6-2, Kukushkin (Kaz, 8) b. Norrie (Gbr) 7-5 7-5, Schwartzman (Arg, 3) b. Gulbis (Lat) 7-5 6-0, Kwon (Kor, q) b. Londero (Arg) 6-4 3-6 6-3, Pella (Arg, 2, wc) b. Dimitrov (Bul) 6-4 6-2.