Seppi annulla un match-point e avanza

– A 38 anni Paolo Lorenzi continua a stupire. Nel torneo Atp 250 di New York, che dal 2018 ha preso il posto in calendario dello storico torneo di Memphis, il senese si è tolto la soddisfazione di superare il primo turno del 2020 piegando in rimonta dopo 2 ore il gigante serbo Danilo Petrovic (è alto 203 centimetri) col punteggio di 4-6, 6-4, 6-0. Lorenzi, numero 116 del ranking mondiale, si è guadagnato un posto in tabellone superando le qualificazioni. Nella tarda serata italiana tornerà in campo per sfidare un altro serbo, il talentuoso 20enne Miomir Kecmanovic, n. 58, che all’esordio ha liquidato per 6-4, 6-2 lo statunitense Tommy Paul, n. 70.

Ha vinto all’esordio anche Andreas Seppi, n.70 che ha piegato per 6-3, 1-6, 7-6 (8/6) il bosniaco Damir Dzumhur, n. 100, al termine di una dura battaglia, ricca di emozioni. L’altoatesino è stato bravo a risalire da 3-5 nel set conclusivo e poi ad annullare un match-point sul 5-6 nel tie-break conclusivo. Ora Seppi se la vedrà con lo statunitense Steve Johnson, n. 75, con cui è otto 1-3 nei precedenti ma con cui ha vinto l’ultima volta, in 4 set al primo turno degli Australian Open 2019.

Rotterdam, Sinner al secondo turno senza giocare

Approda al secondo turno, senza però giocare, anche un altro italiano: si tratta di Jannik Sinner che entrato in tabellino all’Atp 500 di Rotterdam grazie ad una wild-card, è stato agevolato dal moldavo Radu Albot, costretto a dare forfait poco prima del match. Al secondo turno Sinner affronterà il vincente della sfida tra il belga David Goffin e l’olandese Robin Haase.