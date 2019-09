Programma e regolamento

C’è anche Fabio Fognini nel team Europa che, da venerdì a domenica a Ginevra, parteciperà alla terza edizione della ‘Laver Cup’, torneo organizzato da Federer, sviluppato con il management group “Team 8” (dello stesso Roger e del manager Tony Godsick).

La Laver Cup è una competizione che ha guadagnato credibilità grazie al responso del campo e al gradimento del pubblico. La formula è simile alla Ryder Cup di golf: un team europeo di sei giocatori (Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini) sfida una squadra composta da sei tennisti provenienti dal resto del mondo (John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Taylor Fritz, Denis Shapovalov e Jack Sock). Ogni team ha un capitano, Bjorn Borg per l’Europa e John McEnroe per il team “World”, scelti da Rod Laver in persona, a riproporre una delle più iconiche rivalità di ogni epoca. Ogni giorno si svolgono tre match di singolare ed un doppio a chiudere. Gli incontri si giocano al meglio dei tre set, con un tiebreak a 10 punti al posto del classico terzo set. Un match vinto al venerdì vale 1 punto; al sabato 2 punti; alla domenica 3 punti. Sono in palio 24 punti, vince la squadra che se ne aggiudica 13. Ogni membro del team deve giocare almeno un match in singolare nei primi due giorni, ma solo due singolari nell’intero weekend. Almeno quattro dei sei componenti della squadra devono giocare un doppio, ma una coppia non può scendere di nuovo in campo, escluso l’eventuale doppio di spareggio decisivo alla domenica in caso punteggio bloccato sul 12 pari. La prima edizione nel 2017 si è giocata a Praga, la seconda nel 2018 a Chicago: in entrambi i casi si e’ imposta la selezione europea.