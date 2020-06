ROMA – Il coronavirus continua a scuotere il mondo del tennis, attraversato da polemiche che non sembrano avere fine. Questa volta a innescare la miccia è stato il comportamento di Alexander Zverev che ha suscitato la rabbiosa replica di Nick Kyrgios. Il numero 7 al mondo, negativo al tampone al quale è stato sottoposto a seguito della cancellazione dell’Adria Tour, dove sono risultati positivi Djokovic, Dimitrov, Coric e Troicki, ha interrotto l’auto-isolamento ed è stato filmato mentre partecipava a un’affollata festa a Monte Carlo.







Il video, con il tedesco intento a ballare con modelle e amici senza rispettare le regole relative al distanziamento interpersonale, ha fatto il giro del web scatenando la rabbia del collega Nick Kyrgios: “Mi sveglio e vedo che continuano a succedere cose controverse nel mondo – ha commentato l’australiano in un video registrato mentre è alla guida della sua macchina – ma ciò che mi colpisce è vedere Zverev commettere ancora atti di irresponsabilità. Che livello di egoismo può mai raggiungere? Se hai la decenza di pubblicare un tweet dicendo che rimarrai confinato per 14 giorni e ti scusi con il pubblico rispetta questa promessa e stai a casa. Hai una fidanzata – ha proseguito Kyrgios con parole pesanti – e allora chiuditi in casa con lei. Queste cose mi fanno veramente arrabbiare”.







Fonte