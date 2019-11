Jannik Sinner trionfa a Milano nella terza edizione dell’Atp Finals Next Gen. Una partita incredibile quella messa in campo all’Allianz Cloud dal 18enne nativo della provincia di Bolzano che ha letteralmente travolto l’australiano Alex de Minaur, numero 18 del mondo e tra i papabili ad entrare nella top10 nel 2020. L’azzurrino ha chiuso nel miglior modo possibile il suo torneo battendo il tennista Aussie con un netto 4-2, 4-1, 4-2 in poco più di un’ora.

Cammino incredibile – Sinner, n.95 del mondo che fin qui aveva dimostrato di non sentire la pressione andando a vincere contro avversari più titolati come l’americano Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer nel girone e il serbo Miomir Kecmanovic in semifinale, nell’ultimo atto del torneo ha messo in campo una vera e propria prova di maturità dando una sonora lezione al fortissimo tennista australiano, favorito alla vigilia e arrivato in finale da imbattuto. Per lui l’ennesima beffa dopo la finale persa un anno fa contro Stefanos Tsitsipas.

Match senza storia – Al limite della perfezione il match dell’azzurrino che fa suo il primo game della partita dopo aver annullato due palle break all’avversario. I due se la giocano alla pari per i primi due games (2-2), poi l’italiano inizia a tirar fuori il suo miglior tennis e l’australiano crolla: 4-2 il primo set. Nel secondo non c’è partita. Sinner vola sul 3-0, concede un game con de Minaur in battuta, ma nel quinto game, dopo essersi visto annullare una palla break, schianta l’australiano 4-1 portandosi avanti per 2-0 nel conto dei set. Nel terzo parte forte il numero 18 del mondo e vince il game lasciando a zero l’azzurro. Sinner, però, si rimbocca le maniche e prima pareggia il conto dei games, poi allunga fino al 3-1. De Minaur non molla, 3-2, ma dopo un’ora di battaglia, Sinner entra nella storia del tennis italiano e mondiale. Lui, che a Milano ci è arrivato grazie a una wild card.