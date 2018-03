– È Venus la vincitrice del ‘sister act’, il derby tra le sorelle Williams andato in scena al ‘Bnp Paribas Open’ (cemento, montepremi di 8.648.508) in corso sui campi cemento di Indian Wells, in California. La maggiore delle campionesse statunitensi ha staccato il pass per gli ottavi di finale superando Serena, numero 8 del mondo al rientro dopo la maternità, 6-3, 6-4 dopo un’ora e 24 minuti di gioco.

Ha dovuto lottare invece per oltre due ore e un quarto Caroline Wozniacki, numero 2 del seeding e del ranking, per riuscire ad avere la meglio sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 49 Wta: la 27enne di Odense si è imposta per 6-4, 2-6, 6-3. Negli ottavi la Wozniacki trova dall’altra parte della rete la russa Kasatkina, numero 19 del ranking mondiale e 20esima testa di serie, che ha regolato per 6-4, 6-3, in poco meno di un’ora e mezza di partita, la statunitense Sloane Stephens, numero 13 Wta e del seeding, campionessa agli ultimi Us Open.

Nel troneo maschile Roger Federer è il primo big a raggiungere gli ottavi. Il numero uno del mondo, nonché campione in carica (5 le affermazioni complessive per lui qui: dal 2004 al 2006 e nel 2012 prima del trionfo di dodici mesi fa), ha superato di slancio il serbo Filip Krajinovic, numero 28 Atp e 25esima testa di serie: 6-2, 6-1 lo score con cui il 36enne fuoriclasse di Basilea si è sbarazzato in appena 58 minuti del 26enne di Sombor.

Negli ottavi l’elvetico troverà dall’altra parte della rete il francese Jeermy Chardy, numero 100 del ranking mondiale, che ha fatto suo in tre set, per 7-5, 4-6, 6-1, il derby con il più quotato connazionale Adrian Mannarino.