Tennis, Indian Wells: Federer e Venus Williams in semifinale

(afp)

INDIAN WELLS – Roger Federer l’imbattuto. Lo Svizzero, numero uno del mondo, non conosce sconfitte in questo 2018. Al “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 della stagione (montepremi di 7.972.535 dollari) in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California, re Roger vince il suo 16/o match stagionale, eguagliando il proprio record, approdando così alle semifinali del torneo. Nei quarti il 36enne di Basilea ha sconfitto per 7-5, 6-1, in un’ora e 22 minuti di gioco, il sudcoreano Hyeon Chung, numero 26 del ranking mondiale e vincitore delle Next Gen Finals. Sabato in semifinale lo svizzero troverà un altro ex Next Gen, il croato Borna Coric, numero 49 del ranking mondiale che ha sfatato, al quarto tentativo, il tabù Kevin Anderson, numero 9 Atp, superandolo 2-6, 6-4, 7-6 (7-3).

VENUS IN SEMIFINALE – Nel tabellone femminile procede senza intoppi anche il cammino di Venus Williams. La campionessa americana, numero 8 del seeding e del ranking, dopo aver eliminato la sorella Serena, ha sconfitto nei quarti per 6-3 6-2, in un’ora e undici minuti di partita, la spagnola Carla Suarez Navarro, numero 27 del ranking e del seeding e ora sfiderà la russa Daria Kasatkina per un posto in finale. La 20enne, n.19 del mondo, si è liberata facilmente, in meno di un’ora di gioco, della ex numero uno del mondo Angelique Kerber. La tedesca ha dovuto arrendersi con il punteggio di 6-0 6-2. Nella parte alta del tabellone, invece, sarà semifinale fra la rumena e numero 1 del mondo Simona Halep e la giapponese Naomi Osaka.

TOMMY HAAS ANNUNCIA RITIRO – Intanto l’ex numero due del mondo Tommy Haas ha ufficializzato il suo ritiro. “Mi considero estremamente fortunato di aver giocato a tennis da professionista per più di due decenni”, ha detto il 39enne Haas, insieme a Roger Federer, al termine del match dello svizzero ad Indian Wells. “Mi ritiro felice, perché potrò dire per sempre che la mia ultima vittoria è stata contro Roger Federer”, ha aggiunto in tedesco facendo riferimento al successo del 2017 a Stoccarda, sull’erba, contro lo svizzero al rientro dopo la lunga pausa dalla terra battuta. Haas, che è il direttore del torneo di Indian Wells, rimarrà in attività nel circuito per leggende “PowerShares Series”, l’equivalente americano dell’Atp Champions Tour.