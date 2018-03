– Con 24 ore di ritardo Roger Federer ha staccato il pass per il terzo turno del Bnp Paribas Open, primo Atp Masters 1000 della stagione (montepremi di 7.972.535 dollari) in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Dopo che la pioggia aveva costretto a interrompere sul 6-3, 2-2 l’incontro con l’argentino Federico Delbonis, numero 67 Atp, il 36enne fuoriclasse di Basilea, tornato il mese scorso numero uno del mondo, ha completato in modo positivo l’opera: 6-3, 7-6(6) il punteggio in favore di King Roger.

Dopo quelli di Fognini e Djokovic, è assai amaro anche il debutto nel deserto californiano di Alexander Zverev, numero 5 del ranking e quarta forza del tabellone, che in questo inizio di stagione sta faticando a ritrovare la brillantezza del 2017: il 20enne di Amburgo si è fatto sorprendere dal portoghese Joao Sousa, numero 85 Atp, che si è imposto con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-4 dopo due ore e 23 minuti. Esordio senza patemi per Marin Cilic, numero 3 della classifica mondiale e del seeding, che ha regolato 7-5, 6-3 l’ungherese Marton Fucsovics, numero 65 Atp.