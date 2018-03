Tennis, Indian Wells: Federer batte Coric e vola in finale

(afp)

INDIAN WELLS – Roger Federer non sbaglia un colpo. Il fuoriclasse svizzero approda in finale al “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 della stagione (montepremi di 7.972.535 dollari) in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Federer, numero uno del ranking mondiale e del tabellone, ha superato in semifinale il croato Borna Coric con il punteggio di 5-7 6-4 6-4, maturato in due ore e 21 minuti di gioco. Si allunga così a 17 la sua striscia vincente, ancor imbattuto nel 2018.