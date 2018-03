– Subito una sorpresa nel Bnp Paribas Open, primo Atp Masters 1000 della stagione (montepremi di 7.972.535 dollari) in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Novak Djokovic, numero 13 del ranking mondiale e decima testa di serie, fermo da Melbourne e reduce da un’operazione al gomito, è stato eliminato al primo turno dal giapponese Taro Daniel, numero 109 Atp, che si è imposto con il punteggio di 7-6 (3), 4-6, 6-1, in due ore e 32 minuti di gara.

A fare compagnia al serbo Fabio Fognini, battuto in tre set dal francese Chardy. Roger Federer è invece stato fermato dalla pioggia.