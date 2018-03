Tennis in lutto: è morto a 54 anni Ken Flach, ex numero 1 del mondo in doppio

NEW YORK – Tennis statunitense e non solo in lutto: si è infatti spento lunedì notte all’età di 54 anni, a causa di una polmonite poi aggravatasi in sepsi, Ken Flach, ex numero 1 del mondo in doppio. Lo ha annunciato in una nota la Federazione Tennis americana (USTA), rivolgendo “le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Ken Flach, campione olimpico ed ex N.1 in doppio e quattro volte vincitore di tornei del Grande Slam”. L’ATP ha precisato che l’ex tennista “posto sotto assistenza respiratoria è morto lunedì notte con i famigliari al suo fianco”.

CON SEGUSO FU N.1 AL MONDO IN DOPPIO E ORO OLIMPICO A SEUL – Flach con il connazionale Robert Seguso ha formato una delle migliori coppie di doppio della storia: numero uno al mondo per cinque settimane nel 1985, hanno vinto 352 partite a fronte di 130 sconfitte nel periodo tra il 1983 e il 1995 per un totale di 28 titoli ATP, tra i quali i trionfi a Wimbledon nel 1987 e 1988, e agli US Open 1985, oltre alla medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Seul 1988. Flach inoltre a livello Slam ha aggiunto al suo palmares il trofeo degli US Open 1993 in coppia con Rick Leach, e quelli in doppio misto nel 1986 al Roland Garros e a Wimbledon a fianco della connazionale Kathy Jordan.