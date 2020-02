Tennis, il sogno di Mager continua: è in finale a Rio de Janeiro

ROMA – Il sogno di Gianluca Mager continua. Il 25enne ligure, numero 128 del mondo, si è qualificato per la finale – la prima in carriera nel circuito maggiore – del “Rio Open”, torneo Atp World Tour 500 con un montepremi di 1.759.905 dollari in svolgimento sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro.

Dopo l’impresa nei quarti contro Dominic Thiem, numero 4 del mondo e primo favorito del torneo, Mager, entrato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, ha battuto in semifinale l’ungherese Attila Balazs, numero 106 Atp, ripescato come lucky loser dopo che al turno di qualificazione aveva perso proprio dal ligure (6-0 6-2) nell’unico precedente: la sfida, interrotta nella notte italiana per pioggia, è ripresa nel pomeriggio ed ha visto Magar imporsi 7-6 (4), 4-6, 7-6 (2). La finale, in programma alle 21:30 italiane, vedrà il ligure – che da lunedì sarà almeno 77 del mondo – sfidare il cileno Christian Garin, numero 25 del mondo, che nell’altra semifinale ha superato il croato Borna Coric 6-4, 7-5.

Musetti, prima volta in tabellone Atp

Lorenzo Musetti approda per la prima volta in carriera in un tabellone principale Atp. Il 17enne di Carrara, numero 312 del ranking mondiale, ha superato le qualificazioni del “Dubai Duty Free

Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas si impone a Marsiglia

A Marsiglia trionfa Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco ha vinto il titolo dell’Open 13 Provence, torneo Atp 250 con 691.880 euro di montepremi, svoltosi sul veloce indoor della città francese. Tsitsipas, testa di serie numero 2, ha superato in finale il canadese Felix Auger-Aliassime, settima forza del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4. Yoshihito Nishioka, invece, è il primo finalista del “Delray Beach Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 602.935 dollari che si sta disputando sul cemento statunitense di Delray Beach, in Florida. Il tennista giapponese ha sconfitto in semifinale il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 6, per 1-6, 6-4, 6-0.







Fonte