Le confessioni sul blog di Rubin

– Dopo Coco Gauff, ora Madison Keys. La prima, qualche giorno fa, aveva parlato del periodo precedente alla sua partecipazione a Wimbledon nel 2019 affermando che allora stava attraversando un brutto periodo durante il quale aveva realizzato che doveva giocare per sé stessa e non per gli altri e che si sentiva “depressa”. La 25enne americana invece ha confessato a ‘Behind the raquet’, il blog creato dall’ex tennista Noah Rubin, “mi dicevano che ero grassa, per due anni ho sofferto di depressione e chiuso con i miei amici e la mia mamma”.

Il blog di Rubin è una sorta di valvola di sfogo per campioni e figure meno note del mondo della racchetta che confessano le proprie debolezze e paure. Coco Gauff, la baby star del tennis mondiale, come detto aveva rivelato qui i suoi attacchi di panico, e Bianca Andreescu, trionfatrice degli Us Open, non aveva nascosto le sue paure di fronte al suo nuovo ruolo. Daniil Medvedev aveva ricordato la frustrazione dei primi tempi, quando dopo le sconfitte pensava con rammarico ai soldi che gli erano sfuggiti. Al russo poi è andata meglio, quando ha cominciato a vincere. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut invece aveva raccontato la sua devastazione affettiva per la perdita del padre e della madre, mentre lui era lontano, agli Open di Francia e in Coppa Davis.

Ora il problema è soprattutto economico

Molte altre storie descrivono in dettaglio l’impatto delle questioni personali che si incrociano nello sport, altre parlano delle tensioni che incidono sulla salute. Rubin è fra quanti ritengono necessaria “una riorganizzazione del tennis, per aiutare a migliorare il benessere mentale dei giocatori”. Per un certo numero di giocatori lo stress è legato anche ai problemi economici: a parte le stelle milionarie, infatti, tutti gli altri devono pagarsi da soli le spese di trasferte e gli allenatori e, se vincono poco o non vincono mai, diventa spesso impossibile far quadrare i conti. Il problema si è acuito in tempi di pandemia di coronavirus, tanto che alcuni big hanno creato un fondo a sostegno dei giocatori in difficoltà.