Sonego avanza a Winston-Salem, out Cecchinato

– Camila Giorgi manda segnali di risveglio a pochi giorni dal via degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione. La 27enne di Macerata ha raggiunto i quarti di finale nel “NYJTL Bronx Open”, torneo Wta con un montepremi complessivo pari a 250mila dollari che ha preso il posto di New Haven in calendario, in scena sui campi in duro di New York. La marchigiana, numero 58 della classifica mondiale, ha superato in tre set la tedesca Andrea Petkovic, con il punteggio di 3-6 7-5 7-6(3). La Giorgi giovedì si giocherà un posto in semifinale con la francese Alize Cornet, numero 64 Wta, avanti 7-6(5) 4-0 quando la cinese Lin Zhu è stata costretta al ritiro. L’azzurra conduce per 3-2 nel bilancio dei precedenti e si è aggiudicata l’ultimo in ordine di tempo, nel 2017 a Wimbledon (primo turno), dopo aver perso i primi due testa a testa datati 2014.Pera (Usa) b. Strycova (Cze, 3) 3-6 6-2 6-1, Siniakova (Cze, 5) b. Potapova (Rus) 6-0 3-0 rit.

Esordio positivo – direttamente al secondo turno – per Lorenzo Sonego nel “Winston-Salem Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 717.955 dollari in corso sui campi in cemento della Wake Forest University, a Winston-Salem, in North Carolina, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista di Flushing Meadows. Il 24enne torinese, numero 48 della classifica mondiale e settima testa di serie, nella notte italiana ha sconfitto per 6-1 6-4, in un’ora e 9 minuti di gioco, il bosniaco Damir Dzumhur, proveniente dalle qualificazioni. Sonego ora si gioca un posto nei quarti di finale con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 64 della classifica mondiale e 11 del seeding, nonché vincitore dell’edizione 2016 di questo torneo. Semaforo rosso invece per Marco Cecchinato al secondo turno: il 26enne di Palermo, numero 67 del ranking mondiale, tornato al successo dopo tre mesi e dieci sconfitte, ha ceduto per 6-7(5) 6-4 6-3 all’australiano John Millman, 14esima testa di serie.

Rublev stoppa Fabbiano al primo turno

Thomas Fabbiano è uscito di scena al primo turno sempre sui campi in cemento della Wake Forest University di Winston-Salem. Nel match slittato di 24 ore causa pioggia il 30enne tennista pugliese è stato eliminato in due set (6-4 6-2) dal russo Andrey Rublev.

Altri risultati 2° turno: Shapovalov (Can, 2) b. Sandgren (Usa) 6-2 6-4, Hurkacz (Pol, 3) b. Lee (Kor) 4-6 6-0 6-3, Querrey (Usa, 6) b. Carballes Baena (Esp) 6-3 7-5, Krajinovic (Srb, 8) b. Berdych (Cze) 3-6 7-5 6-1, Rublev (Rus) b. Ramos-Vinolas (Esp, 9) 6-7(5) 6-3 6-1, Tiafoe (Usa, 10) b. Chardy (Fra) 4-2 rit., Carreno Busta (Esp, 11) b. Copil (Rou) 6-3 6-7(3) 6-4, Ruud (Nor, 12) b. Harris (Rsa) 6-1 rit., Kecmanovic (Srb, 13) b. Popyrin (Aus) 7-6(5) 6-3, Humbert (Fra, 15) b. Fratangelo (Usa) 3-6 6-3 6-2, Lopez (Esp, 16) b. Andujar (Esp) 6-4 1-6 7-5.