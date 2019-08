Tennis

Camila sfida la cinese Wang per un posto in finale

– Camila Giorgi ha conquistato un posto nelle semifinali del “Bronx Open”, nuovo torneo Wta International dotato di un montepremi pari a 250mila dollari che ha preso il posto in calendario di New Haven e si disputa sui campi in cemento del Cary Leeds Center for& Learning del Bronx, a New York. La 27enne di Macerata, numero 58 del ranking mondiale, dopo i successi sulla russa Margarita Gasparyan, numero 60 Wta, e la tedesca Andrea Petkovic, numero 89 della classifica mondiale, ha dominato la francese Alizè Cornet, numero 59 Wta, con il punteggio di 6-2 6-1, in un’ora esatta di gioco.

Per l’azzurra è la quarta vittoria in sei confronti con la 29enne di Nizza. Stasera la Giorgi si giocherà un posto in finale contro la cinese Qiang Wang, numero 18 del ranking mondiale e prima favorita del torneo, vincitrice sulla russa Anna Blinkova per 0-6 6-1 6-4. L’azzurra si è aggiudicata i due precedenti, disputati entrambi nel 2017, nei quarti a Shenzhen (cemento) e al secondo turno di Praga (terra battuta). Nell’altra semifinale si affrontano Katerina Siniakova e Magda Linette. La ceca, quinta testa di serie, supera Bernarda Pera per 4-6 7-6(6) 6-3 annullando due match point nel tie-break del secondo parziale, mentre la polacca ha avuto la meglio per 6-7(4) 6-4 7-6(3) sull’altra ceca Karolina Muchova, numero 10 del seeding.

Us Open: Sinner e Lorenzi a un passo dal main draw

Il tabellone principale degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che comincerà lunedì sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, potrebbe arricchirsi di altri due italiani. Approdano infatti al turno decisivo delle qualificazioni Paolo Lorenzi e Jannik Sinner. Il primo, testa di serie numero 15, ha sconfitto il francese Enzo Couacaud per 7-6(3) 6-3 ed è ora atteso dal ceco Jiri Vesely, mentre il 18enne altoatesino, numero 24 del tabellone, si è imposto per 4-6 7-6(2) 7-5 sul croato Viktor Galovic (annullando 2 match point) e per un posto nel main draw se la vedrà con lo spagnolo Mario Vilella Martinez. Niente da fare invece per Salvatore Caruso (n.6), sconfitto 6-1 7-5 al secondo turno delle qualificazioni dal ceco Lukas Rosol, e Alessandro Giannessi, eliminato dal francese Constant Lestienne per 6-3 6-0.