Tutto facile per Fabio Fognini: il tennista ligure approda alla semifinale nel “Brasil Open”, torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo, in Brasile. Fognini, secondo favorito del seeding, si è sbarazzato in due set dello spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora e dieci minuti di gioco .

SEMIFINALE CONTRO CUEVAS – Nella semifinale della parte bassa del tabellone, il campione di Arma di Taggia affrontera’ l’uruguayano Pablo Cuevas, terza testa di serie, che ha eliminato in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero cinque del tabellone, 6-2 6-7(13) 7-6(5).

DUBAI, FINALE BAUTISTA-POUILLE – Sarà Roberto Bautista Agut ad affrontare il francese Lucas Pouille nella finale del “Duty Free Tennis Championships”, ricco torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.623.485 dollari in corso di svolgimento a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo spagnolo, terzo favorito del seeding, ha eliminato in semifinale il tunisino Malek Jaziri, 6-3 6-4. Poco prima il francese aveva battuto in tre set in semifinale il serbo Filip Krajinovic, numero sette del seeding, con il punteggio di 6-3 6-7(4) 7-6(5).

NADAL, NIENTE INDIAN WELLS E MIAMI – Dopo Acapulco Rafael Nadal, rinuncia anche ai primi due Masters 1000 stagionali, Indian Wells e Miami. Il maiorchino, numero due del ranking mondiale, ha reso nota la sua decisione in un comunicato sui suoi canali social. “Purtroppo sono costretto a scrivervi questo, ma sono stati confermate le mie peggiori previsioni e alla fine il dolore che ho accusato durante l’ultimo allenamento ad Acapulco, prima di iniziare il torneo, risulta essere nella stesso punto dell’infortunio a Melbourne – ha l’ex numero uno del mondo, appena superato da Federer -. Non posso giocare a Indian Wells o Miami e l’obiettivo ora è quello di riprendermi per essere pronto per la stagione sulla terra battuta. Se è stato doloroso ritirarmi ad Acapulco dove tanti fan vengono sempre a sostenermi, lo è ancora di più non stare con i miei fan negli Stati Uniti nella trasferta americana di marzo che è sempre stata importante per me. Mi mancherà ma farò tutto il possibile per esserci 2019”.

REGALO SPECIALE PER SERENA – Ben quattro cartelloni pubblicitari giganti per celebrare “la miglior mamma del mondo”. Li ha fatti installare Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, nei pressi di Palm Springs, lungo la strada Interstate numero 10 in California in onore del ritorno nel circuito dell’ex numero uno del mondo, a febbraio scesa in campo in Fed Cup, attesa protagonista la prossima settimana al torneo di Indian Wells. Un originale regalo da parte dell’imprenditore americano, fondatore di Reddit, che si è ispirato al film “Tre manifesti a Ebbing” (titolo originale “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), candidato al premio Oscar. “Ho voluto solo sottolineare il benvenuto per il suo ritorno al tennis. Li ho disegnati io stesso, con un piccolo aiuto di Jr”, ha spiegato Ohanian sui propri profili social. Serena Williams, 36 anni, non ha più disputato un torneo WTA dalla conquista degli Open d’Australia 2017, suo 23esimo titolo Slam. La risposta di Serena Williams al dolce gesto del marito è stato un commento sotto il post di Alexis Ohanian: “Sto letteralmente piangendo. Tutto questo è così dolce… Ti amo”.