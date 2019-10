Vienna, avanzano Sinner e Thiem

– Fabio Fognini inizia nel migliore dei modi il torneo di Basilea (tappeto indoor). L’azzurro, numero 12 del mondo e 5 del seeding, ha sconfitto al primo turno l’australiano Alexei Popyrin, numero 88 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-4 in 1h e 17′. Negli ottavi il ligure se la vedrà con il vincente del derby serbo tra Laslo Djere (n. 39) e Filip Krajinovic (n. 46). Dal tabellone è già uscito il secondo favorito dopo Federer, ovvero il tedesco Alexander Zverev, sorpreso in soli due set, per 7-6 (9/7), 6-4, dallo statunitense Taylor Harry Fritz, n. 31 del mondo. Il match è girato nel tie-break del primo set in cui Fritz è risalito da 0-4 ed è stato bravo a non disunirsi, annullando un set-point sul 6-7 dopo averne sciupato uno sul 6-5.

Nell’altro torneo in corso di svolgimento questa settimana, a Vienna (tappeto indoor), è partito bene il n. 1 del tabellone, l’idolo di casa Dominic Thiem che ha sconfitto per 6-4, 7-6 (7/2) il francese Jo-Wilfried Tsonga che usufruiva di una wild card. Ha esordito bene anche Jannik Sinner: il 18enne azzurro, n. 101 Atp, in gara con una wild card dopo la semifinale di Anversa, ha battuto in due set il tedesco Philipp Kohlschreiber, 36 anni e n. 79 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4. Ora aspetta uno tra Gael Monfils, n. 4, già sconfitto proprio la scorsa settimana in Belgio, e la wild-card austriaca Dennis Novak. Sono già usciti lo spagnolo Feliciano Lopez, sconfitto 6-4, 6-4 dal francese Simon, e il canadese Raonic, battuto per 6-4, 7-5 dal coreano Chung.