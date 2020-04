BASILEA – Il tennis continua a interrogarsi su come ripartire quando l’emergenza coronavirus lo permetterà. Una proposta per contrastare gli effetti della crisi arriva via social da Roger Federer, che avanza l’idea di una fusione fra Atp e Wta. “Solo per curiosità… Sono l’unico a pensare che sia arrivato il momento per il tennis maschile e quello femminile di unirsi e diventare una cosa sola?”, ha twittato lo svizzero, suscitando subito qualche reazione stizzita. “Non sto parlando di fondere le competizioni sul campo – ha allora precisato l’attuale numero 4 al mondo – ma le due associazioni che supervisionano i circuiti professionistici maschili e femminili. Quello che sto immaginando è una fusione fra Wta e Atp”.



A detta di Federer, l’attuale modello è troppo disorientante per i tifosi: “Diversi sistemi di ranking, differenti loghi, differenti siti web, diverse categorie di tornei. Probabilmente questa fusione avrebbe dovuto avere luogo già molto tempo fa, ma forse oggi è arrivato davvero il momento. E’ un periodo duro per ogni sport, ma possiamo uscirne con due associazioni indebolite o con una più forte”.







