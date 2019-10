Thiem trionfa a Vienna

– Roger Federer non tradisce le attese: batte agevolmente (6-2, 6-2) in finale l’australiano Alex De Minaur, numero 28 Atp, e per la decima volta conquista il titolo nella sua Basilea. In questo modo eguaglia il record di vittorie che aveva ad Halle. Per il fuoriclasse elvetico, n. 3 del mondo, si tratta del 103° torneo in carriera. Il primato assoluto, detenuto da Jimmy Connors (109) è lontano ora solo 6 titoli. Al vecchio campione statunitense, tra l’altro, Federer conta di togliere anche un altro record, quello di maggior partite Atp giocate: è salito a quota 1503, a -53 da ‘Jimbo’.

Profeta in casa si è rivelato anche Dominic Thiem che ha vinto il torneo di Vienna. L’austriaco, n. 5 del mondo, arrivato all’ultimo atto dopo aver battuto in rimonta Matteo Berrettini, si è ripetuto anche in finale piegando l’argentino Diego Sebastián Schwartzman col punteggio di 3-6 6-4 6-3. Il match è girato sul 3-6, 2-3. Schwartzman ha mancato la palla per salire sul 4-2 e servizio e ha dato fiducia al rivale che, dal 3-4, ha inanellato una striscia di 5 giochi consecutivi che, di fatto, ha deciso la sfida.