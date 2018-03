Tennis, Federer cade in finale. A Indian Wells trionfa Del Potro

(ansa)

INDIAN WELLS – Il re è caduto. Dopo 17 successi consecutivi, Roger Federer incassa il primo ko del 2018 e deve cedere lo scettro di Indian Wells a Juan Martin Del Potro che, così, centra l’atteso traguardo del primo Masters 1000 in carriera. Un successo rocambolesco ma meritato da parte dell’argentino che dopo aver sciupato la palla per chiudere il match in due set, si è imposto al tie-break del terzo (6-4, 6-7, 7-6) dopo aver salvato tre match-point sul servizio del n. 1 del mondo.

DEL POTRO PARTE FORTE – Del Potro è partito forte: ha ottenuto un break a 0 al 5° game e ha chiuso 6-4 il primo parziale. Federer ha accusato il colpo e si è ripreso solo dopo aver annullato due pericolose palle break in avvio di secondo set. Col passare dei minuti ha alzato il livello del suo tennis ma non è riuscito a strappare il servizio all’avversario nel fondamentale 9° gioco, sciupando due set-point consecutivi nelle prime due-palle break costruitesi nel match.

FEDERER ANNULLA UN MATCH-POINT E VA AL TERZO – Del Potro si è rifugiato nel tie-break dove le emozioni si sono susseguite. Federer è scattato da 3-3 a 6-3 piazzando due diritti e un servizio vincente, ma l’argentino non ha tremato risalendo sul 6-6 grazie a un regalo dello svizzero che, sul 6-5, ha commesso un doppio fallo dopo essersi illuso di aver piazzato un altro servizio vincente. Del Potro ha avuto l’occasione di chiudere anzitempo i conti quando si è procurato un match-point sull’8-7 ma qui è stato tradito dal diritto, spedito in rete nel tentativo di piazzare un vincente a uscire. Federer ha tirato un sospiro di sollievo e al 7° set-point ha finalmente chiuso il parziale mettendo a segno una volée di rovescio.

DEL POTRO CANCELLA TRE PALLE-MATCH E TRIONFA AL TIE-BREAK – Il set finale ha viaggiato sul filo dell’equilibrio fino al 4-4. A questo punto Federer ha giocato con grande attenzione e, dopo essersi visto annullare una prima palla-break da un diritto vincente di Del Potro, ha strappato il servizio al rivale con una risposta lungolinea. Le emozioni non sono, però, finite. L’argentino ha tirato fuori tutte le sue energie nervose, ha giocato un tennis aggressivo e, dopo aver annullato tre match point, di cui due consecutivi sul 40-15, ha ottenuto, alla seconda opportunità, il contro-break. Inevitabile, a questo punto, un nuovo tie-break. Stavolta Federer non si è mostrato lucido come in altre occasioni: ha sbagliato tanto (ben 5 errori non forzati con ben due doppi falli) e, dopo essere scivolato sotto 0-5 ha finito per cedere 2-7 al terzo match-point.