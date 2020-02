Vittorie agevoli di Cocciaretto e Giorgi

– Obiettivo centrato. L’Italia batte (2-0) anche la Croazia, nello spareggio del Gruppo I della zona Europa/Africa, e stacca il pass per i play-off di aprile che varranno l’accesso al Gruppo mondiale di Fed Cup 2021. A Tallin (tappeto indoor), le ragazze di Tathiana Garbin hanno chiuso alla grande, senza sconfitte. Dopo tre successi in altrettanti incontri della Pool B, contro Austria, Estonia e Grecia, l’Italia non ha tremato completando l’opera contro la squadra che aveva chiuso al 2° posto la Pool A.

Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto piuttosto agevolmente (6-3, 6-3), Lea Boskovic. La 19enne di Porto San Giorgio ha avuto un solo passaggio a vuoto, quando ha dovuto risalire la china da 0-2 nel secondo set. A completare l’opera ha pensato, nel secondo singolare, Camila Giorgi che ha piegato per 7-6 (7/4), 6-4, Jana Fett in in un match in cui l’azzurra è parsa sempre in controllo. Due successi che hanno reso inutile la disputa del doppio.