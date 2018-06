La campionessa di tennis brasiliana, vincitrice di 19 titoli del Grande Slam, di cui 7 singoli, è morta all’età di 78 anni a San Paolo. A sconfiggerla è stata un cancro contro cui combatteva dall’anno scorso. Nella sua oltre ventennale carriera, ha vinto 589 trofei, inclusi tre titoli di singolare a Wimbledon (1959, 1960, 1964) e quattro al Campionato nazionale Usa (1959, 1963, 1964, 1966), antenato degli US Open. Numero 1 del mondo alla fine delle quattro stagioni (1959, 1960, 1964 e 1966), entrò nella Hall of Fame del tennis nel 1978. Nata nel 1939 a San Paolo, nel 1958 ha vinto il suo primo importante trofeo vincendo il doppio a Wimbledon al fianco dell’americana. Ma è l’anno successivo che si impone davvero sul circuito, con il primo dei suoi tre titoli singoli sull’erba del club di All England, seguito da un trionfo al Campionato Nazionale degli Stati Uniti.

La brasiliana ha avuto il suo anno più prolifico nel 1960, con un nuovo titolo di Wimbledon e quattro tornei del Grande Slam in doppio. Per non parlare del titolo di doppio misto al Roland Garros, con l’australiano Bob Howe. Ha vinto il suo trofeo Open-End Grand Slam nel 1968, il primo anno in cui i maggiori tornei erano aperti ai professionisti, con il doppio titolo degli US Open accanto alla leggenda australiana Margaret Court. Grandi rivali in singolare, la brasiliana e l’australiana si sono affrontate in due finali consecutive sul campo di Londra, Bueno vincendo la prima nel 1964, ma perdendo la successiva.

“Ai miei tempi, il tennis era totalmente amatoriale, avevo solo due racchette per torneo, il premio per una vittoria a Wimbledon era un buono di 15 sterline ma è attraverso lo sport che ho vinto cose che i soldi non possono comprare, ho anche incontrato il Papa e la principessa Diana”, ha detto in un’intervista nel canale YouTube Esporte Ponto Final nel 2015. Maria Esther Bueno giocava a tennis regolarmente fino all’anno scorso, prima di essere aggredita dalla malattia.