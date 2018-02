– Si interrompe al secondo turno la corsa di Sara Errani nel “Duty Free Tennis Championships”, torneo Wta Premier con 2.623.485 dollari di montepremi complessivo in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 30enne romagnola, numero 143 del mondo, vincitrice di questo torneo nel 2016, passata attraverso le qualificazioni, si è arresa di fronte alla tedesca Angelique Kerber, numero 9 Wta e sesta favorita del seeding, col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quattro minuti di gioco. Primo set piuttosto equilibrato con l’azzurra, reduce dal successo in Fed Cup sulla Spagna, che ha ceduto la battuta nel quinto gioco mettendo, però, subito a segno il contro-break.

La mancina di Brema ha provato ancora ad allungare grazie ad un break nel nono game, che stavolta ha difeso incamerando il primo parziale. La striscia di giochi consecutivi – cinque – firmati dalla tedesca è stata interrotta dalla romagnola nel terzo gioco della seconda frazione, ma solo per poco. Kerber ha ripreso a spingere salendo 4-1, Errani ha recuperato uno dei due break di svantaggio, ma la tedesca se lo è ripreso archiviando il match nel decimo game e portando così in parità, sul 2-2, il bilancio dei testa a testa (i tre precedenti risalivano però al 2012).

Altri risultati. Ottavi di finale: Karolina Pliskova (Cze, 3) b. Carla Suarez Navarro (Esp) 5-7 6-2 6-4; Naomi Osaka (Jpn) b. Anett Kontaveit (Est) 6-2 7-6 (5).



A RIO CECCHINATO CEDE A CARRENO BUSTA, OK THIEM – Niente da fare per Marco Cecchinato al debutto nel tabellone principale del “Rio Open”, torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Nella notte italiana il 25enne palermitano, numero 102 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni, ha ceduto con il punteggio di 6-4 6-1, in poco meno di un’ora e 4 minuti, allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 Atp e terza testa di serie. Il 26enne di Gijon ha così confermato il risultato del precedente confronto diretto, disputato in semifinale al challenger di Perugia del 2015. Esordio vincente invece per l’austriaco Dominic Thiem, numero 6 Atp e testa di serie numero 2, che ha battuto il serbo Dusan Lajovic per 6-2 7-5.

Altri risultati 1° turno: Diego Schwartzman (Arg, 6) b. Casper Ruud (Nor) 4-1 ritirato, Pablo Cuevas (Uru, 7) b. Thiago Monteiro (Bra) 6-7(5) 7-6(10) 6-3, Pablo Andujar (Esp) b. Gerald Melzer (Aut) 7-5 6-2, Aljaz Bedene (Slo) b. Andreas Haider-Maurer (Aut) 7-5 6-0, Federico Delbonis (Arg) b. Jiri Vesely (Cze) 6-2 3-2 ritirato, Nicolas Kicker (Arg) b. Victor Estrella Burgos (Dom) 6-3 6-3, Gael Monfils (Fra) b. Horacio Zeballos (Arg) 7-5 3-6 7-5.