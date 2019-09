tennis

Djokovic lottatore di sumo per un giorno

– Novak Djokovic ha iniziato oggi la sua 271esima settimana da numero uno del ranking ATP, superando le 270 di Ivan Lendl. Il serbo si piazza al terzo posto all-time in questa speciale classifica, dietro al suo idolo d’infanzia Pete Sampras (286) e Roger Federer (310). Djokovic ha una striscia aperta di 48 settimane da numero uno, durante la quale ha collezionato 46 vittorie e appena 9 sconfitte e trionfato in due tornei dello Slam (Australian Open e Wimbledon). Teoricamente, se mantenesse la leadership, il 32enne di Belgrado supererebbe Sampras il 13 gennaio 2020 e Federer il 30 giugno 2020. Il serbo deve però guardarsi da Rafael Nadal che punta deciso verso la conquista del trono dela fine stagione. Lo spagnolo è primo nella “Race to London” con ben 1960 punti di vantaggio su Nole e in caso di sorpasso raggiungerebbe proprio il serbo per numero di stagioni chiuse da primo della classe (5). Se invece Djokovic riuscisse a mantenere il numero uno, aggancerebbe Sampras a quota sei stagioni terminate in vetta alla classifica, staccando Federer e Connors. Dopo un mese di stop a causa del problema alla spalla che lo ha costretto al ritiro agli ultimi Us Open, Nole torna a giocare nel torneo ATP 500 di Tokyo: all’esordio sfiderà l’australiano Alexei Popyrin.

Le qualità atletiche di Novak Djokovic sono fuori discussione ma sono servite a poco sul dohyo, il tradizionale anello dove si sfidano i colossi del sumo. A Tokyo per il ‘Japan Open Tennis Championships’ il campione serbo ha fatto visita a un centro di allenamento per lottatori decidendo di mettersi alla prova. Risultato? Ogni suo tentativo è stato inutile, Djokovic non è riuscito a smuovere il suo avversario di un millimetro. “Mi sentivo un po ‘fuori forma (per il sumo)… con qualche chilo in più sarò pronto a competere. Probabilmente con un peso forma tre volte superiore a quello attuale potrei forse competere – spiega il campione serbo -. È abbastanza impressionante vedere quanto siano agili, non pensavo che fossero così flessibili considerando che questo è uno sport da pesi massimi. Ho notato che curano molto la mobilità delle loro articolazioni”.

Nadal minaccia la leadership del serbo

Con Novak Djokovic sempre al comando non presenta variazioni questa settimana la top ten maschile. Alle sue spalle insegue a 600 punti Rafa Nadal, quindi più staccato Federer, a seguire Medvedev. Thiem mantiene la quinta posizione con un buon margine su Zverev, poi Tsitsipas e Nishikori, chiudono la Top Ten Khachanov e Bautista Agut.

La top 10 Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 9865 ( – ), 2. Rafael Nadal (Esp) 9225 ( – ), 3. Roger Federer (Sui) 7130 ( – ), 4. Daniil Medvedev (Rus) 5305 ( – ), 5. Dominic Thiem (Aut) 4415 ( – ), 6. Alexander Zverev (Ger) 4095 ( – ), 7. Stefanos Tsitsipas (Gre) 3420 ( – ), 8. Kei Nishikori (Jpn) 3330 ( – ), 9. Karen Khachanov (Rus) 2810 ( – ), 10. Roberto Bautista Agut (Esp) 2575 ( – ).

Fognini 12° con Berrettini in scia, sette azzurri in Top 100

Sul fronte Italtennis scivola indietro di una posizione Fabio Fognini, da 11esimo a 12esimo, ma il tennista ligure resta il migliore degli azzurri davanti a Matteo Berrettini (appena 100 punti separano i due). In leggero calo Sonego (da 52° a 54°), guadagna un paio di posizioni Cecchinato (65°), passa da 74° a 71° Seppi, reduce dai quarti conquistati a Zhuhai. Si confermano fra i primi cento al mondo anche Travaglia (87°) e Fabbiano (92°).

Gli italiani: 12. Fabio Fognini 2370 ( – ), 13. Matteo Berrettini 2270 ( – ), 54. Lorenzo Sonego 1013 (-2), 65. Marco Cecchinato 880 (+2), 71. Andreas Seppi 820 (+3), 87. Stefano Travaglia 645 (-3), 92. Thomas Fabbiano 599 (-3), 110. Salvatore Caruso 502 (+2), 114. Paolo Lorenzi 488 (+1), 118. Gianluca Mager 460 (+2).

Barty si conferma sul trono femminile, poi Pliskova

Eliminata in semifinale a Wuhan, l’australiana Ashleigh Barty conserva comunque il primo posto nella classifica Wta, con poco più di 300 punti su Karolina Pliskova. Terza Elina Svitolina, che rosicchia qualcosa grazie ai quarti raggiunti nel torneo cinese, quindi Naomi Osaka e Simona Halep, che a Wuhan si è fermata causa infortunio negli ottavi ma guadagna comunque una posizione: scavalcata al quinto posto Bianca Andreescu. A completare la Top Ten Kvitova (fra le migliori 4 al “Dongfeng Motor Open”), Bertens, Williams e Bencic.

La top 10 Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 6446 ( – ), 2. Karolina Pliskova (Cze) 6125 ( – ), 3. Elina Svitolina (Ukr) 5320 ( – ), 4. Naomi Osaka (Jpn) 5011 ( – ), 5. Simona Halep (Rou) 4907 (+1), 6. Bianca Andreescu (Can) 4835 (-1), 7. Petra Kvitova (Cze) 4571 ( – ), 8. Kiki Bertens (Ned) 4225 ( – ), 9. Serena Williams (Usa) 3935 ( – ), 10. Belinda Bencic (Sui) 3738 ( – ).

Giorgi numero 63, 117esima Paolini

Camila Giorgi recupera una piazza rispetto a una settimana fa ed è 63esima, confermandosi l’unica azzurra fra le prime cento al mondo. Traguardo a cui ambisce Jasmine Paolini, che però fa tre passi indietro (da 114esima a 117esima), in calo anche Giulia Gatto-Monticone, mentre Martina Trevisan, grazie al secondo turno raggiunto a Valencia, scala ben 25 posizioni ed è ora numero 180 Wta.

Le italiane: 63. Camila Giorgi 959 (+1), 117. Jasmine Paolini 554 (-3), 168. Giulia Gatto-Monticone 366 (-10), 180. Martina Trevisan 342 (+25), 183. Martina Di Giuseppe 340 (-3), 239. Sara Errani 250 (+12), 296. Elisabetta Cocciaretto 185 (+5), 308. Stefania Rubini 173 (+3), 338. Martina Caregaro 179 (-33), 342. Jessica Pieri 145 (+10).