Barty in finale a Pechino

– Novak Djokovic rispetta i pronostici e approda per la prima volta in finale al torneo di Tokyo. Il n. 1 del mondo ha piegato il belga David Goffin, vincitore nel 2017, per 6-3, 6-4 al termine di una sfida che ha avuto sempre sotto controllo. Proverà a contendere il titolo al serbo l’australiano John Millman, n. 80, proveniente dalle qualificazioni, che ha sconfitto per 6-3 7-6(4) lo statunitense Reilly Opelka. Per Millman si tratta della prima finale nel circuito maggiore del 2019.

Nel torneo femminile di Pechino approda in finale la n. 1 del mondo, Ashleigh Barty che ha piegato al termine di una vera e propria battaglia in semifinale l’olandese Kiki Bertens, ottava forza del seeding. L’australiana si è imposta per 6-3 3-6 7-6(7) rimontando da 3-5 nel set-decisivo e annullando un match-point sul 6-7 nel tie-break. In finale Barty se la vedrà con una tra Osaka (n. 4) e Wozniacki (n. 19).