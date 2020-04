Vincita in beneficenza

Il coronavirus ha messo in ginocchio, tra gli altri, anche il tennis. Eppure gli organizzatori del torneo di Madrid (in programma dal 3 al 10 maggio, ma inevitabilmente cancellato a causa della pandemia) hanno lanciato un’idea originale per offrire a tutti gli appassionati un prodotto curioso e innovativo. Ecco allora il ‘Mutua Madrid Open Virtual Pro’, una competizione virtuale dove i vari Nadal, Djokovic e Federer si sfideranno dalle loro case attraverso un videogame.

La competizione non servirà solo da intrattenimento, ma avrà anche uno scopo benefico: distribuirà infatti 200mila euro per aiutare i giocatori più colpiti e senza entrate economiche in questi mesi di inattività per combattere la pandemia, oltre che le persone colpite da Covid-19. L’evento si svolgerà dal 27 al 30 aprile e sarà una replica virtuale della competizione con le grandi star del tennis che parteciperanno dalle proprie abitazioni attraverso il videogioco Tennis World Tour. Ogni tabellone, Atp e Wta, includerà 16 giocatori professionisti e sarà possibile seguirlo sui profili social del torneo.

”Abbiamo lavorato su varie idee per portare il tennis ai fan – ha dichiarato Feliciano Lopez, direttore del torneo -. La nascita di Mutua Madrid Open Virtual Pro vuole mettere in evidenza il lato tecnologico, giovanile e innovativo del torneo, che è stato uno dei suoi tratti distintivi da quando è iniziato nel 2009 e ben si adatto alle circostanze attuali. Abbiamo organizzato un torneo per i giocatori professionisti il più fedele possibile a quello tradizionale, senza che debbano lasciare le loro case. Vogliamo fare la nostra parte durante questo periodo così difficile per tutti”.