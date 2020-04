ROMA – “Il tennis mi manca, è più di un mese che non gioco, ma sulla ripresa la vedo molto grigia. Si deve ricominciare solo quando finirà la pandemia, prima farò molta fatica a pensare di giocare a porte chiuse: non parteciperò ai tornei se non sarà sicuro”. E’ questo il pensiero di Fabio Fognini riguardo la pandemia di coronavirus che, come tutti gli sport, ha fermato anche il tennis almeno fino all’11 luglio.

“Si parla solo di calcio? D’accordo con Pellegrini”

Il 32 enne ligure, numero 11 del mondo, si dice d’accordo con Federica Pellegrini sulla poca considerazione di cui godono gli altri sport: “Si parla solo di calcio che genera soldi, mentre gli altri sport vengono messi un po’ da parte – ha detto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 – ma in questo momento forse è un bene che il tennis venga messo da parte”. In queste settimane l’azzurro ha parlato anche con altri tennisti della situazione eccezionale: “Ho sentito Wawrinka, Feliciano Lopez, Dimitrov. Anche loro credono che la cosa principale è che finisca tutto e poi se ne riparlerà”.

“Gli Internazionali solo a Roma”

La possibilità di giocare gli Internazionali in un’altra città non lo entusiasma: “Roma è Roma. Da italiano gli Internazionali mi mancheranno: capisco la Federazione e gli appassionati che vogliono giocarli da un’altra parte, io però da italiano e da giocatore mi auguro di no perché Roma è speciale – ha aggiunto Fognini a Sky Sport -. Non sono io che decido ovviamente ma giocare gli Internazionali a Torino, Napoli o Genova cambierebbe molto”.

“Berrettini ora più avanti di Sinner”

Fognini ha poi parlato dei giovani italiani emergenti: “A livello di exploit Sinner ancora non ha fatto niente – ha osservato il marito di Flavia Pennetta – E’ un ragazzo che davanti ha un futuro brillantissimo ma in Italia siamo molto bravi a mettere i giovani in primo piano quando ancora non hanno fatto risultati. Mi auguro che venga lasciato in pace, perché avrà tanti ostacoli nel corso della sua carriera, come tutti del resto”.

Discorso diverso per Berrettini: “Lui è esploso in un finale di stagione incredibile. Se mi ha provocato fastidio il suo exploit? A livello agonistico è un fastidio che è giusto ci sia e che mi sprona, un fastidio che mi fa ancora giocare e mi tiene vivo. Berrettini è un gradino sopra a Sinner perché ha vinto tornei, ha fatto una semifinale Slam ed è andato anche alle Atp Finals”.







