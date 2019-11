Fognini si fa sorprendere

– L’avventura dell’Italia nella nuova Coppa Davis parte con il piede sbagliato. Fabio Fognini e Matteo Berrettini perdono i rispettivi match contro i canadesi Vasek Pospisil (7-6, 7-5) e Denis Shapovalov (7-6, 6-7, 7-6). A evitare la frittata è la vittoria dei due azzurri nel doppio. Adesso la qualificazione per gli azzurri di Barazzutti passa dalla sfida con gli Stati Uniti, terza squadra del girone. La nuova formula proietta alla seconda fase le prime classificate di ogni gruppo e le due migliori seconde. Un coefficiente, quello necessario per tracciare la classifica delle migliori seconde, che tiene conto anche della differenza set e della differenza game: un fattore da tenere in considerazione nell’analisi della sconfitta di Fognini, che non ha raccolto nemmeno un set nel ko con Pospisil, preferito dal capitano canadese al giovane Auger-Aliassime. Meglio ha fatto Berrettini, che ha strappato un set a Shapovalov nel combattutissimo secondo match. La vittoria nel doppio dà qualche possibilità in più all’Italia, che però non potrà fallire la sfida con gli Stati Uniti.

Il tennista ligure, 12° nel ranking Atp, ha aperto le danze contro Pospisil, numero 150, vanificando due palle break per il 6-5 nel primo set, che ha poi visto il canadese classe 1990 trionfare al tie-break. Nel secondo set non è arrivata la risposta di Fognini, che ha cancellato la prima palla break dell’avversario nel terzo game ma si è poi arreso nel decimo gioco, cedendo il servizio e, di conseguenza, la partita. Dopo un’ora e 50 minuti, il punteggio finale è 7-6 (5), 7-5 per Pospisil.

Anche Berrettini va ko

Nel secondo singolare, Berrettini, reduce dalle Atp Finals di Londra e numero 8 nel ranking mondiale, dà vita a una sfida molto equilibrata con Shapovalov, 15° nel ranking. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il 23enne romano reagisce e riesce a strappare all’avversario il secondo set, ancora al tie-break. Ma nel set decisivo, è ancora Shapovalov a prevalere, anche se Berrettini lotta fino all’ultimo portando il canadese per la terza volta al tie-break. Dopo due ore e 56 minuti, il punteggio finale è 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (5) per Shapovalov.

La vittoria nel doppio

Barazzutti decide di schierare gli stessi Berrettini e Fognini nella sfida del doppio, preferendoli a Bolelli e Sonego, e la sua scelta paga: insieme, i due italiani vendicano la sconfitta nei singolari contro la coppia Pospisil-Shapovalov. Gli azzurri vincono agevolmente il primo set, ma nel secondo subiscono il ritorno dei canadesi, che chiudono sul 6-3. Ma nel set decisivo è ancora la coppia italiana a fare la voce grossa: il punteggio finale è 6-2, 3-6, 6-3. E ora testa agli Stati Uniti: la sfida di mercoledì è già un dentro o fuori.

Le altre partite di giornata

BELGIO-COLOMBIA 2-1: Darcis b. Giraldo 6-3, 6-2; Goffin b. Galan 3-6, 6-3, 6-3; Gille-Vliegen b. Cabal-Farah 7-6, 4-6, 6-7.

RUSSIA-CROAZIA 3-0: Rublev b. Gojo 6-3, 6-3; Khachanov b. Coric 6-7, 6-4, 6-4; Khachanov-Rublev b. Dodig-Mektic 7-6, 6-4.