L’italtennis vede i quarti di finale di coppa Davis. Dopo l’1-1 della prima giornata, la coppia azzurra composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli non delude le aspettative e vince il doppio del primo turno del World Group 2018, in corso sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka. Gli azzurri hanno sconfitto per 7-5 6-7(4) 7-6(3) 7-5, in tre ore e 37 minuti di gioco, Ben Mclachan e Yasutaka Uchiyama, portando l’Italia avanti 2-1 nel conto dei match. Domenica gli ultimi due singolari: Sugita-Fognini e Daniel-Seppi.

ORGOGLIO BARAZZUTTI – “Era un punto importantissimo ed ragazzi hanno giocato e risposto bene – le parole del capitano Corrado Barazzutti -, e si sono espressi ad alto livello per tutto il match contro una coppia di specialisti. Nel secondo set ci hanno praticamente tolto un game, ma loro sono rimasti calmi e concentrati – spiega ancora il Ct -. Ieri Fognini ha giocato con una certa pressione, portando comunque a casa il punto: oggi era più libero. Quello di Bolelli è un recupero importantissimo e non solo per la squadra: Simone è un giocatore competitivo che può fare molto bene. Chiudiamo la seconda giornata in vantaggio e questo può mettere un po’ di pressione al Giappone. Adesso siamo contenti e ci godiamo il momento perché domani c’è tanto tennis ancora da giocare”.

RISCATTO BOLELLI – “Era un punto davvero importante ed è stata una partita difficile – ammette a caldo Simone Bolelli, che con un rovescio spettacolare ha firmato il successo azzurro -. Il campo è molto veloce e c’è poco tempo per pensare. Abbiamo giocato sempre bene in tutti e quattro i set riuscendo a mantenere alta la concentrazione. L’abbraccio a Barazzutti? Mi è mancato molto giocare per l’Italia. Ci tenevo a tornare in Davis. Devo ancora recuperare del tutto fisicamente, ma sono sulla strada giusta”.

FELICITÀ FOGNINI – Fabio Fognini non ha nascosto il suo entusiasmo per essere tornato a giocare in doppio con il compagno con cui ha conquistato un titolo Slam, a Melbourne nel 2015: “Quanto ci siamo mancati… – ha detto il ligure -. Dopo l’infortunio Simone ha dovuto ricominciare dai tornei minori e la classifica diversa non ci ha permesso di giocare insieme. La verità è che in campo ci conosciamo a memoria, ed abbiamo dimostrato anche in passato che siamo una delle copie più forti del mondo. La stanchezza? Ho giocato davvero tanto in questi due giorni, diciamo che ho un tallone (il destro, ndr) che è praticamente di legno”.