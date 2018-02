Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Giappone dell’Italtennis. Nella prima sfida di Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018, in corso sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate, Fabio Fognini si è imposto in cinque set per 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-2, dopo tre ore e 56 minuti, su Taro Daniel. Ora in campo Andreas Seppi contro Yuichi Sugita. Sabato il doppio con la coppia nipponica Ben Mclachan/Yasutaka Uchiyama opposta a quella azzurra Simone Bolelli/Paolo Lorenzi.

ORGOGLIO FOGNINI – “Partita brutta, ma non importa: ho portato a casa il primo punto ed era quello che volevo”. Le parole di Fabio Fognini dopo il successo. “Negli ultimi due giorni ho avuto un problema alla spalla: con il dottore siamo riusciti a sistemarlo, ma durante la partita il dolore si è fatto vivo di nuovo. Ad un certo punto mi sono innervosito, ma continuavo a ripetere a Corrado che ce l’avrei messa tutta e se perdevo l’avrei fatto lottando. È stata davvero una brutta partita, ne sono consapevole: sicuramente la più brutta di quest’anno. Ma non ho più nulla da dimostrare: quello che sto facendo lo sto facendo per me e perché amo questo sport. Ci tenevo a conquistare questo punto, perché volevo che Andreas entrasse in campo un po’ più tranquillo: meglio 1-0 sopra che 1-0 sotto”.