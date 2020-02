Coppa Davis

Prima volta per Mager e Travaglia

– Sono cinque i convocati dal capitano Corrado Barazzutti per l’incontro diItalia-Corea del Sud, in programma il 6 e 7 marzo sui campi in terra rossa all’aperto del Tennis Club Cagliari e valido quale turno di qualificazione alle finali 2020 della competizione.

Barazzutti ha convocato Fabio Fognini (numero 11 ATP), Lorenzo Sonego (numero 46), Gianluca Mager (numero 77), Stefano Travaglia (numero 84) e Simone Bolelli (numero 465 – doppio numero 73). Per Gianluca Mager e Stefano Travaglia si tratta della prima convocazione in Nazionale per la Coppa Davis. Assenti invece Matteo Berrettini, che deve ancora recuperare dall’infortunio agli addominali che lo sta tenendo fermo dagli Australian Open, Jannik Sinner, impegnato nella trasferta americana, e Andreas Seppi, appena diventato padre.

I convocati coreani

Il capitano coreano Hee Sung Chung ha invece convocato Duckhee Lee (numero 235 ATP), Ji Sung Nam (numero 243 – doppio numero 105), Yunseong Chung (numero 334 – doppio numero 283), Min-Kyu Song (numero 982 – doppio numero 115) e Hong Chung (numero 1323 – doppio numero 749).

Match al via venerdì 6 marzo

Venerdì 6 marzo sono in programma i primi due match di singolare con inizio alle ore 12, quindi sabato 7 il doppio e a seguire gli altri due singolari con inizio alle ore 11. Si tratta di una delle 12 sfide che qualificheranno alle finali di Coppa Davis, in calendario dal 23 al 29 novembre alla Caja Magica di Madrid con 18 squadre al via suddivise in sei gironi (si qualificano ai quarti le prime di ciascun gruppo più le due migliori seconde). Già qualificate le semifinaliste della passata edizione (Spagna, Canada, Russia e Gran Bretagna) oltre a Serbia e Francia cui sono state assegnate due wild card.