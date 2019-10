LINZ (Austria) – Da lucky loser a vincitrice del torneo. E’ l’impresa compiuta dalla 15enne Cori Gauff, che si è aggiudicata il torneo Wta di Linz (Austria) grazie al successo in finale sulle lettone Jelena Ostapenko per 63, 16, 62 in un’ora e 39 minuti di gioco. Dopo gli exploit a Wimbledon e Flushing Meadows, la baby prodigio americana si gode ora il primo titolo della carriera.

Entra nella top 100

Cori, soprannominata Coco, è balzata agli onori della cronaca durante l’ultima edizione di Wimbledon dove sconfisse al primo turno Venus Williams con un doppio 6-4. Il cammino incredibile ai Championship continuò fino agli ottavi dopo le vittorie su Rybarikova e Hercog prima di arrendersi alla futura campionessa, Simona Halep. Anche agli Us Open Gauff ha confermato di essere una predestinata, fermandosi al terzo turno, sconfitta dalla ex n.1 del mondo Osaka, dopo i successi su Potapova e Babos. Poi la pausa fino appunto al torneo di Linz dove si era arresa nelle qualificazioni alla tedesca Korpatsch ma è stata ripescata grazie all’infortunio della greca Sakkari. E così, superate una dopo l’altra Voegele, Kozlova, Bertens, Petkovic e appunta Ostapenko, la 15enne americana può mettere il primo titolo in bacheca e confermare di essere un astro nascente del tennis femminile. Successo che inoltre le consente di entrare nella top 100 passando dalla 110/a alla 71/a posizione. Sarà lei l’erede di Serena Williams?







