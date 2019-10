ROMA – Solo una variazione nelle top ten del circuito mondiale, rappresentata dal sorpasso del russo Karen Khachanov ai danni del giapponese Kei Nishikori all’ottavo posto. Novak Djokovic resta numero 1 del ranking Atp, ma dal 4 novembre dovrà di nuovo cedere lo scettro a Rafa Nadal, mentre sul trono femminile si conferma l’australiana Ashleigh Barty.

Corsa al Masters: Berrettini 8° e Fognini 11°

A tenere banco è però la corsa al Masters di Londra, che vede in lizza due tennisti azzurri: con la semifinale nel “1000” di Shanghai Matteo Berrettini, oltre a salire all’11esimo posto Atp scavalcando Fabio Fognini, si è portato in ottava posizione nella Race to London, subito alle spalle del tedesco Alexander Zverev, mentre Fognini è 11esimo. Sei giocatori sono già qualificati per le Finals: Nadal, Djokovic, Medvedev, Federer, Thiem e Tsitsipas, restano da assegnare dunque due posti. Il 23enne romano con 2525 punti ne ha 40 di vantaggio sullo spagnolo Bautista Agut, ma entrambi questa settimana non giocano alcun torneo Atp (Mosca, Stoccolma e Anversa le tappe dove sono invece impegnati Khachanov, Fognini, Monfils e Goffin, a caccia di punti nell’inseguimento al grande appuntamento di fine stagione) e quindi Berrettini non rischia il sorpasso. Decisivi quindi nella volata finale per Londra saranno i due tornei “500” della settimana seguente a Vienna e Basilea e soprattutto, con il suo cospicuo bottino di punti, l’ultimo “1000” in calendario, a Parigi-Bercy, a fine mese.

Otto azzurri nei primi 100 del mondo

L’Italtennis mantiene due giocatori fra i Top-15 della classifica mondiale, ma il computer Atp ufficializza il sorpasso di Matteo Berrettini ai danni di Fabio Fognini. Grazie alla semifinale nel “1000” di Shanghai il 23enne romano si porta all’11esimo posto mondiale, proprio davanti al ligure, diventando il 31esimo numero uno d’Italia nella storia. Scende un gradino Lorenzo Sonego, ora al numero 56, stabile Andreas Seppi al 72° posto, in leggero calo Marco Cecchinato (73°, -4), mentre risalgono due posti Stefano Travaglia (ora numero 83) e Thomas Fabbiano (89°). Ritocca ancora il suo best ranking Salvatore Caruso, salendo al numero 95, ottavo tennista italiano in Top 100, mentre il 18enne Jannik Sinner con la semifinale nel challenger di Mouilleron sale al 119esimo posto migliorando ancora il proprio record in classifica. Per quanto riguarda la Top Ten, come detto, il sorpasso di Khachanov ai danni di Nishikori per l’ottavo posto è l’unica novità, mentre consolida la quarta posizione Medvedev, vincitore a Shanghai.

La top 10 Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 9545 ( – ), 2. Rafael Nadal (Esp) 9225 ( – ), 3. Roger Federer (Sui) 6950 ( – ), 4. Daniil Medvedev (Rus) 5920 ( – ), 5. Dominic Thiem (Aut) 5085 ( – ), 6. Alexander Zverev (Ger) 4425 ( – ), 7. Stefanos Tsitsipas (Gre) 3900 ( – ), 8. Karen Khachanov (Rus) 2990 (+1), 9. Kei Nishikori (Jpn) 2860 (-1), 10. Roberto Bautista Agut (Esp) 2575 ( – ).

Gli italiani: 11. Matteo Berrettini 2565 (+2), 12. Fabio Fognini 2415 ( – ), 56. Lorenzo Sonego 990 (-1), 72. Andreas Seppi 795 ( – ), 73. Marco Cecchinato 790 (-4), 83. Stefano Travaglia 645 (+2), 89. Thomas Fabbiano 615 (+2), 95. Salvatore Caruso 582 (+3), 117. Paolo Lorenzi 476 (+1), 119. Jannik Sinner 466 (+8).



Barty sul trono femminile davanti a Pliskova

Non cambia la Top Ten della classifica mondiale femminile. Salda al comando resta Ashleigh Barty, che guadagna qualcosa su Karolina Pliskova: sono 1156 i punti che separano la ceca dal vertice Wta. Al terzo posto Naomi Osaka che precede Elina Svitolina, un po’ più staccata c’è Bianca Andreescu davanti a Simona Halep e Petra Kvitova. Resta ottava ma con 200 punti in più grazie ai quarti di Linz Kiki Bertens, allungando così su Serena Williams e Belinda Bencic. Da segnalare il grande balzo in avanti di Cori Gauff, la 15enne statunitense che ha conquistato in Austria il suo primo titolo nel circuito: salto di 39 posizioni e 71° posto.

La top 10 Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 7096 ( – ) 2. Karolina Pliskova (Cze) 5940 ( – ) 3. Naomi Osaka (Jpn) 5621 ( – ) 4. Elina Svitolina (Ukr) 5495 ( – ) 5. Bianca Andreescu (Can) 5041 ( – ) 6. Simona Halep (Rou) 4962 ( – ) 7. Petra Kvitova (Cze) 4776 ( – ) 8. Kiki Bertens (Ned) 4495 ( – ) 9. Serena Williams (Usa) 3935 ( – ) 10. Belinda Bencic (Sui) 3848 ( – ).

Giorgi al numero 92, Paolini 119esima

Sul fronte Italtennis, non avendo difeso i punti del successo ottenuto un anno fa a Linz, crolla in classifica Camila Giorgi: la marchigiana, che resta comunque la migliore delle italiane, scivola indietro di 29 posti fino alla 92esima piazza. In calo anche Jasmine Paolini (da 116^ a 119^), fra le prime 200 al mondo Martina Di Giuseppe (178^), Martina Trevisan (179^) e Giulia Gatto-Monticone (187^).

Le italiane: 92. Camila Giorgi 680 (-29), 119. Jasmine Paolini 548 (-3), 178. Martina Di Giuseppe 343 (+4), 179. Martina Trevisan 342 ( – ), 187. Giulia Gatto-Monticone 321 (+1), 237. Sara Errani 250 (+3), 295. Elisabetta Cocciaretto 189 (+1), 310. Stefania Rubini 173 (-4), 337. Martina Caregaro 148 (+4), 343. Jessica Pieri 145 (+4).





