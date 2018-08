Tennis, Cincinnati: fuori al 2° turno Giorgi, Wozniacki, Muguruza e Pliskova

CINCINNATI (STATI UNITI) – Camila Giorgi esce di scena al secondo turno del “Western & Southern Open”, torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.874.299 dollari (combined con un Master 1000 Atp) in corso sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio. La 26enne marchigiana, numero 40 Wta e al rientro nel circuito dopo i quarti a Wimbledon (i primi in uno Slam), ripescata come lucky loser, cede nettamente davanti alla statunitense Madison Keys, numero 13 della classifica mondiale e del seeding: 6-2 6-2, in meno di un’ora, il punteggio in favore della 23enne di Rock Island, ora in vantaggio per 4-2 nel bilancio dei testa a testa.

FUORI WOZNIACKI E MUGURUZA, BENE STEPHENS E KERBER – Fra le big approdano agli ottavi Sloane Stephens, terza testa di serie e reduce dalla finale di Montreal, che regola 6-3 6-2 la tedesca Tatjana Maria, e Angelique Kerber, che supera in rimonta Anastasia Pavlyuchenkova per 4-6 7-5 6-4. Lascia Cincinnati invece Caroline Wozniacki, costretta al ritiro dopo aver perso il primo set per 6-4 contro Kiki Bertens, eliminata anche Garbine Muguruza (n.7) per mano dell’ucraina Lesia Tsurenko (2-6 6-4 6-4).

ALTRI RISULTATI 2° TURNO: Svitolina (Ukr, 5) b. Kuznetsova (Rus) 7-6(1) 4-6 6-4, Garcia (Fra, 6) b. Azarenka (Blr) 6-4 7-5, Sabalenka (Blr) b. Pliskova (Cze, 9) 2-6 6-3 7-5, Martic (Cro) b. Kasatkina (Rus, 12) 4-6 6-4 6-3, Mertens (Bel, 15) b. Peterson (Swe) 3-6 6-2 7-6(1), Barty (Aus, 16) b. Kanepi (Est) 7-5 6-3, Kontaveit (Est) b. Sakkari (Gre) 6-1 6-3, Makarova (Rus) b. Cornet (Fra) 6-2 6-0, Mladenovic (Fra) b. Kuzmova (Svk) 6-3 6-0.

Stan Wawrinka

MASCHILE: OTTAVI PER DIMITROV E IL REDIVIVO WAWRINKA – Nel torneo maschile, settimo dei nove tornei ATP Masters 1000 stagionali (montepremi di 5.699.360 dollari), tra sorprese e graditi ritorni, nonostante la pioggia, si è quasi completato l’allineamento agli ottavi di finale. Causa maltempo, nella notte italiana, non sono infatti riusciti a scendere in campo Juan Martin Del Potro, numero 3 Atp e quarta testa di serie, e il coreano Hyeon Chung. E’ dunque slittato a giovedì l’esordio – direttamente al secondo turno come tutte le prime otto teste di serie – dell’argentino, che dopo la finale a Los Cabos persa contro Fognini aveva dato forfait a Toronto per i cronici problemi al polso. Avanzano intanto il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del ranking e del seeding, campione in carica, che ha regolato per 7-6(5) 7-5 il tedesco Mischa Zverev (fratello maggiore di Alexander), numero 44 Atp, così come un sempre più convincente Stan Wawrinka, numero 151 del ranking mondiale e in gara grazie ad una wild card, che ha staccato il pass per gli ottavi avendo la meglio con un doppio 6-4 su un altro big a caccia della risalita come Kei Nishikori, numero 23 Atp.

ALTRI RISULTATI 2° TURNO: Dimitrov (Bul, 5) b. M.Zverev 7-6(5) 7-5, Anderson(Rsa, 6) b. Chardy (Fra) 7-6(6) 6-2, Cilic (Cro, 7) b. Copil (Rou) 6-7(4) 6-4 6-4, Goffin (Bel, 11) b. Paire (Fr) 5-7 6-4 6-2, Carreno Busta (Esp, 13) b. Klahn (Usa) 6-4 6-4, Shapovalov (Can) b. Edmund (Gbr, 14) 6-4 7-5, Kyrgios (Aus, 15) b. Coric (Cro) 7-6(1) 0-6 6-3, Fucsovics (Hun) b. Garcia-Lopez (Esp) 6-7(5) 6-4 7-5, Khachanov (Rus) b. Querrey (Usa) 7-5 6-4, Raonic (Can) b. Jaziri (Tun) 6-3 7-5.



FED CUP: WORLD GROUP NEL 2019 RESTA A 8 SQUADRE – Nessun allargamento da 8 a 16 squadre per il World Group della Fed Cup nel 2019. E’ una delle notizie che arriva da Orlando, in Florida, dove è in svolgimento l’Annual General Meeting ITF, appuntamento che ha come momento più atteso il voto sulla proposta di rivoluzionare il format della Coppa Davis. In un’altra votazione i rappresentanti delle 147 federazioni nazionali saranno chiamati a pronunciarsi anche per approvare o meno alcune modifiche relative alla Fed Cup (anche in questo caso serve una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, ovvero 306 voti su 456 totali) ma, escluso l’ampliamento del World Group a 16 squadre, le uniche novità per il 2019 sono: le squadre di cinque giocatrici convocate e il tie-break anche al terzo set. E’ invece allo studio una rivoluzione per il 2020 sulla falsariga del nuovo format proposto per la Coppa Davis, con un World Group da 28-30 squadre, articolato prima in una settimana di sfide con il tradizionale sistema casa-trasferta e poi finali in sede unica in una o due settimane. Trattandosi ancora di un progetto allo studio, non verrà messo in votazione in Florida.





