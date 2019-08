Serena Williams ko, Osaka si ritira

Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.056.280 dollari). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha battuto il francese Lucas Pouille, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-1. In semifinale Djokovic se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, numero 8 del mondo e 9 del seeding, che ha vinto il derby con il connazionale Andrey Rublev imponendosi in due set (6-2, 6-3).La prima semifinale, in programma alle 19 italiane, metterà di fronte il francese David Goffin – che nei quarti ha approfittato del ritiro del giapponese Yoshihito Nishiokae – e il francese Richard Gasquet che ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut in tre set (7-6, 3-6, 6-2).

Nel torneo femminile semifinale tra Madison Keys e Sofia Kenin. Keys, numero 16 del tabellone, ha vinto il derby statunitense con Venus Williams imponendosi per 6-2, 6-3, mentre l’altra americana, Sofia Kenin, ha approfittato del ritiro della testa di serie numero 2, la giapponese Naomi Osaka, costretta allo stop nel terzo set (6-4, 1-6, 2-0) per un problema al ginocchio sinistro: uno stop che mette a rischio la sua presenza all’Us Open al via tra dieci giorni. Nell’altra semifinale di fronte la russa Svetlana Kuznetsova e l’australiana Ashleigh Barty.