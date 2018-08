Novak Djokovic ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters di Cincinnati (cemento). Il serbo, numero 10 del mondo e del tabellone, mai vittorioso nell’Ohio (è stato cinque volte finalista), ha battuto in rimonta il francese Adrian Mannarino, numero 28 Atp, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1 in due ore e 8 minuti di gioco. Negli ottavi Djokovic se la vedrà con il vincente della sfida tra il tedesco Mischa Zverev e il campione uscente, il bulgaro Grigor Dimitrov.

Fuori all’esordio il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, battuto in tre set dall’olandese Robin Haase, numero 55 Atp: 5-7, 6-4, 7-5 il punteggio dopo due ore e 25 minuti di gioco. Sofferto il successo del croato Marin Cilic, numero 7 del mondo e del tabellone: il 29enne di Medjugorje, vincitore due anni fa, ha battuto 6-7(4), 6-4, 6-4, in due ore e 17 minuti il rumeno Marius Copil.