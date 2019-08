Altri risultati ottavi

Una conferma e una sorpresa negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti. Novak Djokovic vola senza problemi ai quarti, si ferma invece Roger Federer. Il serbo, numero uno del mondo, supera senza problemi lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3 6-4. Federer, terzo favorito del tabellone, si arrende 6-3 6-4 a Andrey Rublev in appena 62 minuti. Il 21enne russo, numero 70 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, non lascia scampo allo svizzero: “E’ la più grande ed emozionante vittoria della mia vita, contro un vero campione e una leggenda”. Per Federer, che a Cincinnati vanta 7 successi, si tratta anche della sconfitta più veloce subita negli ultimi 16 anni: solo Franco Squillari fece meglio di Rublev nel 2003 a Sydney, imponendosi in 54 minuti.

Pouille (Fra) b. Khachanov (Rus, 8) 6-7(3) 6-4 6-2; Medvedev (Rus, 9) b. Struff (Ger) 6-2 6-1; Bautista Agut (Esp, 11) b. Kecmanovic (Srb) 6-1 6-2; Goffin (Bel, 16) b. Mannarino (Fra) 7-6(6) 6-2; Gasquet (Fra) b. Schwartzman (Arg) 7-6(6) 6-3; Nishioka (Jpn) b. De Minaur (Aus) 7-5 6-4

Cincinnati, Barty e Osaka ai quarti. Out Halep

Nel torneo femminile va fuori in tre set Simona Halep. La rumena, numero 4 del mondo, è stata eliminata negli ottavi di finale dalla statunitense Madison Keys col punteggio di 6-1, 3-6, 7-5. Nessuna sorpresa per Ashleigh Barty e Naomi Osaka. La giapponese n.1 del mondo si è imposta sulla tennista di Taipei, Su-Wei Hsieh, 7-6 (7-3) 5-7, 6-2, bene l’australiana Barty, 4-6, 7-5, 7-5 sulla estone Anett Kontaveit. Ai quarti anche Karolina Pliskova, n.3 del mondo, che ha eliminato la svedese Rebecca Peterson 7-5, 6-4. Stacca il pass per i quarti anche la statunitense Sofia Kenin, la n.22 del mondo ha avuto la meglio 6-3, 7-6 (7-3) sull’ucraina Elina Svitolina.