– Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale dell'”Open 6ème Sens-Mètropole de Lyon”, nuovo torneo Wta International da 251.750 dollari di montepremi che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sport de Gerland di Lione, in Francia. La 28enne marchigiana, numero 94 del mondo, ha sconfitto al secondo turno in rimonta, per 4-6 7-6(5) 6-2, dopo oltre due ore e mezza, la francese Alize Cornet, numero 58 Wta e quarta favorita del torneo. “E’ stato davvero un gran match. Sono riuscita a rimanere molto concentrata anche quando non riuscivo ad ottenere il break. Sono molto soddisfatta”, ha commentato la Giorgi che venerdì nei quarti troverà la vincente della sfida, in programma domani, tra la russa Daria Kasatkina, numero 73 Wta e settima testa di serie, in gara con una wild card, e la rumena Irina Bara, numero 168 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni.