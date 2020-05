“Ho grossi dubbi che si possa tornare a giocare nel 2020”

– Sarebbe dovuto tornare in campo, ma una distorsione alla caviglia gli ha impedito di partecipare a un torneo-esibizione a West Palm Beach, a due passi da Boca Raton, in Florida, dove attualmente con la sua fidanzata Ajla Tomljanovic, tennista anche lei, n.56 Wta. Matteo Berrettini non riesce a ripartire dopo essere stato anche lui travolto dall’emergenza coronavirus: “Noi siamo stati fortunati perché qui in Florida la situazione è meno grave rispetto a New York e ci siamo potuti anche allenare”, confida in un’intervista concessa all’Ansa. “L’infortunio non è niente di grave, dispiace ma se proprio doveva capitare diciamo che questo è anche il periodo migliore per avere un acciacco…”.

Il difficile in questo momento è tenere alto il livello di forma e di attenzione. “Allenarsi per cosa? Già è difficile per alcuni versi, in una situazione del genere bisogna essere davvero bravi”. Il tennis non sa come e quando potrà ripartire. Attualmente c’è l’ipotesi del 13 luglio anche se in molti, ultimo Nadal, hanno espresso scetticismo sulla ripartenza nel 2020. L’azzurro concorda: “Sono d’accordo. Spero come tutti che la stagione non sia finita ma ho grossi dubbi. Io sono per giocare, ma la cosa fondamentale ora è fermare questo virus e cercare di ripartire con il tennis normale. È la scienza che ce lo deve dire quando possiamo tornare in campo”.

“Giocare una serie A con soli tennisti italiani? E’ un’idea”

Il principale problema resta la sicurezza: “Il tennis è un circuito internazionale e in ogni torneo ci sono centinaia di giocatori e tecnici di tanti paesi. Certo – osserva – si potrebbe creare un torneo solo italiano, con tennisti italiani…”. Come la Serie A di calcio per esempio: “Il campionato italiano si gioca solo in Italia, con giocatori che vivono in Italia e non dovrebbero andare all’estero. Se il calcio si chiude solo in Italia, con l’Italia che sta migliorando e sta bene, con tutte le precauzioni che si possono prendere, spero non ci siano problemi”.

“Complicato giocare con le nuove norme di sicurezza”

Berrettini rivela di sentirsi costantemente con gli altri giocatori e con il presidente dell’Atp Gaudenzi circa le misure per tamponare l’emergenza e ripartire: “E’ molto qualificato, e poi parla italiano quindi si possono capire più cose”. Il romano non sembra essere entusiasta delle misure anti-Covid del futuro tennis: “Sono regole particolari ma necessarie, anche se non le ho ancora sperimentate perché finora ho giocato solo con Ajla. Certo è qualcosa di parecchio complicato e non so se in questo momento sia la cosa migliore da fare”.

“Aiutare gli altri tennisti? Non sono d’accordo”

In questo periodo si è parlato di aiuti ai tennisti che sono oltre il 100° posto della classifica mondiale e che guadagnano poco. Quello che si è speso più di tutti per questa è Djokovic. Berrettini non è particolarmente d’accordo: “Io preferisco aiutare altrove, un ospedale, una famiglia in difficoltà, piuttosto che un tennista” spiega il campione romano, che al n. 1 del mondo rimprovera la posizione ‘no-vax’: “Io credo nella scienza, se dovesse esserci un vaccino credo di farlo”.

“Un colpo al cuore non poter giocare gli Internazionali”

Di questi tempi avrebbe giocato agli Internazionali di Roma: “Sul telefono mi sono riapparse le foto dello scorso anno: tantissimi ricordi e partite. Un colpo al cuore pensare che non ci sia. Per me gli Internazionali sono quasi l’evento più importante della stagione”. Meglio immaginare come sarà dopo: “Qualcosa secondo me cambierà. Questo virus ci ha tolto tante libertà, quando ne usciremo dovremo ricordarcelo”. Magari tornando anche a bere e cantare in allegria dopo una vittoria: “Avevo 18 anni e ci siamo fermati a mangiare sulla via del ritorno dopo una vittoria di Serie A a Rovereto. Mi hanno dato 3 bicchieri di vino rosso e io ho iniziato a cantare. Non ero ubriaco ma un po’ brillo sì…”, ricorda.